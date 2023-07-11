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Formula 1 Haberler

Zhou: "Spa pist düzeninin değişmesi gerekiyor"

Zhou Guanyu, 1 Temmuz'da European Formula Regional'da Dilano van't Hoff'un vefatının ardından Spa-Francorchamps pistinin düzeninin değişmesi gerektiğini söyledi.

Zeynep Taş
Ekleyen:
Zhou Guanyu, Alfa Romeo F1 Team, speaks to the media

18 yaşındaki pilot, korkunç Eau Rouge/Raidillon bölümünde ıslak koşullarda meydana gelen çok araçlı bir çarpışmanın ardından hayatını kaybetti.

2019'da Spa'daki bir F2 yarışında meydana gelen benzer bir kazada, Zhou ile birlikte Renault Sport Academy üyesi olan Anthoine Hubert hayatını kaybetmişti.

Zhou, pistin bu bölümünün mevcut haliyle artık güvenli olmadığını öne sürdü.

"Bence pist düzeninin değişmesi gerekiyor."

"2019'da orada bir arkadaşımı kaybettim: Anthoine. Bu yüzden acı verici. Tarihi, ikonik bir viraj ama geçmişte çok fazla can kaybettik."

Zhou'nun yorumları, van't Hoff'un kazasının ardından değişiklik çağrısında bulunan Max Verstappen, Lance Stroll, Pierre Gasly ve Toto Wolff'un yorumlarını yansıtıyor.

Ayrton Senna ve Roland Ratzenberger'in 1994 F1 sezonunun başlarındaki ölümlerinin ardından, araçları yavaşlatmak için çeşitli pistlere şikanlar yerleştirildi. 

Spa da bu pistlerden biriydi ve Eau Rouge'un profili hızları düşürmek için önemli ölçüde değiştirildi. Zhou, bunun pistin geleceği için ideal olabileceğini öne sürdü.

Zhou, "1994'ten bazı videolar gördüm, buraya yavaş bir şikan eklenmişti." 

"Bence doğru olan bu çünkü tribünler geriye çekilebilir, orada yeterince alan var."

"Daha düşük hızlarda hava koridoru kullanarak Kemmel Düzlüğü'nde geçiş yapmak hâlâ mümkün."

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