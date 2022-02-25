Zhou: "Sonunda bir Formula 1 aracı sürmek harika"

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Formula 1'de yeni sezon öncesi gerçekleştirilen ilk kış testi, bugünkü seansla birlikte sona erdi. Testin son günü kırmızı bayraklarla dolu geçti.

Alfa Romeo'nun çaylak pilotu Guanyu Zhou, cuma gününde iki ayrı kırmızı bayrağa neden oldu. Bunlardan ilki spin, diğeri motor sorunu nedeniyle oldu.

Zhou, 1:21.939 ile günü 13. sırada kapattı.

Zhou, ,"Her şey oldukça iyiydi ancak bir seansta spin attım. Sanırım sınırı bulamadım ve çakıla indim. Yeniden başlayamadım, bu yüzden aracı geri getirmek zorunda kaldım."

"Ancak son seansta bir hidrolik problem yaşadık. O sırada olanlar hâlâ inceleme altında. Yine de buraya kadar her şey iyi gitti."

"C3 ile sürüşümden kesinlikle memnundum. Maalesef sorun yaşadığımız için C4 lastikleri deneyemedik. Yumuşak hamuru denemek güzel olurdu."

"Ancak genel olarak bu sadece bir test ve diğer takımlarla kıyaslayamıyorsunuz ama şimdiye kadar doğru yönde ilerledik."

"Gelişecek çok fazla şey var. İki mühendisle ilk defa çalışıyorum ve daha önce onlarla hiç çalışmadım. Bu nedenle uyum sağlamamız ve benim tercihlerimi anlamaları gerekiyor. Ayrıca hepimiz, bu yeni araçları ilk defa sürüyoruz."

"Önemli olan takım ve Valtteri ile birlikte çalışıp, Bahreyn için iyi ve sezon için rekabetçi bir araca sahip olduğumuzdan emin olmak." dedi.

Çinli pilot, bu yıl Alfa Romeo ile ilk kez bir Formula 1 koltuğuna oturdu.

Zhou, "Buraya geleceğim duyurulduğundan beri çok fazla mesaj aldım ve bu kadar destek görmek çok güzel. Ülkemi temsil edecek ilk pilot olduğum için onur duyuyorum."

"Sonunda bir Formula 1 padoğunda olup bir Formula 1 aracı sürmek harika. Genel olarak öğrenmem gereken çok fazla şeyin olduğu bir hafta oldu. Her şeyi öğrenmek için hâlâ gidilecek uzun bir yol var ama testler de bunun için var."

"Araçta iyi bir hissim vardı ve hıza nispeten çabuk uyum sağladım. Dünkü birkaç turun ardından iyi bir konuma geldim. Bundan memnunum. Elbette çalışmam gereken hâlâ çok şey var." dedi.