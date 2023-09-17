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Formula 1 / Singapur GP Haberler

Zhou, Singapur GP'sine pit yolundan başlayacak

Guanyu Zhou, takımın aracında güç ünitesi ve ayar değişikliklerine gitmesinin ardından yarışa pit yolundan başlayacak.

Altay Gök
Ekleyen:
Sparks trail from Zhou Guanyu, Alfa Romeo C43

Singapur'da pek iyi bir hafta sonu geçirmeyen Alfa Romeo, sıralama turlarına da henüz ilk bölümden havlu attı.

Valtteri Bottas günü 16. sırada kapatırken, Guanyu Zhou ise 19. sırayla yetinmek durumunda kaldı. İki isim için asıl şanssızlık, Lance Stroll'ün kazası nedeniyle son turlarını tamamlayamamalarıydı.

Stroll'ün yarıştan çekilmesi Zhou'yu son sıraya düşürdü, bu da takımı risk almaya ve güç ünitesi değişikliği yapmaya itti.

Değişiklik parc ferme koşulları altında ve FIA teknik delegesinin onayı olmadan geçti, bu da Zhou'nun sıralama turlarından ihracı anlamına geliyor.

Çinli pilot, bu nedenle yarışa pit yolundan başlayacak.

Alfa Romeo, bu fırsattan istifade araçta birtakım ayar değişikliklerine de gitti, takımın artık en büyük umudu değişken koşullar olacak.

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