Zhou, Silverstone'daki büyük kazadan ciddi bir yara almadan kurtuldu

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Yarışa dokuzuncu başlayan Çinli pilot, startın ardından Abbey virajında takla attı.

Daha sonra ters bir şekilde çakılların üzerinde sürüklendi ve bariyerlerin üzerinden yuvarlanarak, çitler ve lastik bariyerler arasına sıkışarak durdu.

Yarış hemen kırmızı bayraklarla durduruldu ve olay yerine görevliler ve tıbbi ekipler geldi. Zhou araçtan çıkartıldı ve pistte bulunan tıbbi merkeze götürüldü.

Zhou'nun arkasında start alan Pierre Gasly, solunda Alfa Romeo ve sağında George Russell olduğu için arada kalmıştı. Gasly, Mercedes pilotu içeri döndüğünde Russell'ın sol arka lastiğine temas etti. İngiliz, temasın ardından sol taraftaki Zhou'ya doğru spin attı ve Alfa Romeo pilotu takla attı.

Zhou'nun aracının bariyerlerin üzerinden yuvarlandığını gören Russell, Çinli pilotu kontrol etmek için olay yerine koştu.

Gridin gerisinde farklı bir kaza daha daha yaşandı. Alex Albon, Sebastian Vettel'in kendisine çarpmasının ardından pit duvarına çarptı.

Albon'un hasarlı aracı spin atarken, Yuki Tsunoda ve Esteban Ocon ile de çarpıştı.

George Russell, Mercedes-AMG, assists marshals in extracting Zhou Guanyu, Alfa Romeo F1 Team, from his car Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

FIA tarafından yayınlanan açıklamada hem Zhou'nun hem de Albon'un kazanın ardından bilinçlerinin açık olduğu ve tıbbi merkez tarafından kontrollerinin yapıldığı açıklandı.

"Yarış startında meydana gelen kazada acil durum ekipleri hemen olay yerine geldi ve 23 numaralı (Albon) ve 24 numaralı aracın (Zhou) sürücüleri tıbbi merkeze götürüldü."

"Her iki sürücünün de bilinci açıktı ve tıbbi merkezde kontrolleri yapıldı. Daha fazla bilgilendirilme zamanı geldiğinde yapılacak."

Alfa Romeo, daha sonra Zhou'nun takım arkadaşı Valtteri Bottas'a şunları söyledi: "Zhou'nun bilinci yerinde, konuşuyor, vücudunda herhangi bir kırık yok. Koşulları göz önünde bulundurursak oldukça iyi durumda."

Tıbbi merkezde müşahede altında tutulan Zhou'nun iyi olduğu ve taburcu edildiği açıklandı.

Alex Albon'un ise tedbir amaçlı kontroller için helikopter ile Coventry Hastanesi'ne transfer edildiği bildirildi.

Turun devamında pist yetkilileri ve polis, kırmızı bayrakların ardından piste giren protestocularla uğraşmak zorunda kaldı.

F1'in yaptığı açıklamada şunlar yer aldı: "Kırmızı bayrakların ardından birkaç kişinin piste girmeye çalıştığını doğrulayabiliriz."

"Bu kişiler hemen uzaklaştırıldılar ve şu anda meseleyle yerel yetkililer ilgileniyor."