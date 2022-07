Zhou, Silverstone'daki büyük kazadan ciddi bir yara almadan kurtuldu

Yarışa dokuzuncu başlayan Çinli pilot, startın ardından Abbey virajında takla attı.

Daha sonra ters bir şekilde çakılların üzerinde sürüklendi ve bariyerlerin üzerinden yuvarlanarak, çitler ve lastik bariyerler arasına sıkışarak durdu.

Yarış hemen kırmızı bayraklarla durduruldu ve olay yerine görevliler ve tıbbi ekipler geldi. Zhou araçtan çıkartıldı ve pistte bulunan tıbbi merkeze götürüldü.

Zhou'nun arkasında start alan Pierre Gasly, solunda Alfa Romeo ve sağında George Russell olduğu için arada kalmıştı. Gasly, Mercedes pilotu içeri döndüğünde Russell'ın sol arka lastiğine temas etti. İngiliz, temasın ardından sol taraftaki Zhou'ya doğru spin attı ve Alfa Romeo pilotu takla attı.

Zhou'nun aracının bariyerlerin üzerinden yuvarlandığını gören Russell, Çinli pilotu kontrol etmek için olay yerine koştu.

Gridin gerisinde farklı bir kaza daha daha yaşandı. Alex Albon, Sebastian Vettel'in kendisine çarpmasının ardından pit duvarına çarptı.

Albon'un hasarlı aracı spin atarken, Yuki Tsunoda ve Esteban Ocon ile de çarpıştı.

George Russell, Mercedes-AMG, assists marshals in extracting Zhou Guanyu, Alfa Romeo F1 Team, from his car

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images