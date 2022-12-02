Biletler
Oturum aç
Motorsport Network
part of
Biletler TV İlanlar Watch Shop MULTIVERSE
Uygulamalarımızı indirin
© 2022 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
Biletler TV İlanlar Watch Shop MULTIVERSE
Önceki / Rosberg: "Russell'ın 2023'te kendisini yeniden kanıtlaması gerekecek" Sonraki / Resmi: 2023 Çin Grand Prix'si iptal edildi
Formula 1 Haberler

Zhou: "Sezonuma 10 üzerinden 7 veriyorum"

Alfa Romeo pilotu Zhou Guanyu, 2022 sezonunda ortaya koyduğu performansın kötü olduğuna inanmıyor.

Ekleyen:
, Editör
Zhou: "Sezonuma 10 üzerinden 7 veriyorum"
Haberi dinle

Çinli sürücü, Formula 2'de geçirdiği dönemin ardından bu yıl Alfa Romeo ile Formula 1'e girmiş ve bir çaylak olmasına rağmen çok az hata yapmıştı.

Sezonun ikinci yarısında sık sık Valtteri Bottas'la benzer performanslar sergileyen Zhou, genel olarak takdir gördü.

Yine de bu performansını her zaman sonuçlara yansıtamadı ve bundan ötürü şampiyonada Bottas'ın epey ardında kaldı.

Gelecek yıl takımda kalmaya devam edecek Zhou, 2022 performansından memnun olduğunu ancak daha iyi yapabileceği şeyler de olduğunu söyledi.

Zhou, "Kendime 10 üzerinden 7 veririm. Bu oldukça yüksek bir puan."

"Tabii ki daha iyisini yapmak istedim. Birkaç kez yolda kaldığım için sekiz ya da on puan kaybettim, ki bu üzüntü verici. Fakat asıl önemli olan padoktaki insanlara neler yapabileceğimi ve potansiyelimi gösterebilmemdi."

"Bu yıl sezon başında kendimize koyduğumuz tüm hedeflere ulaştık: İkinci bölüme ve son bölüme kaldım, puanlar kazandım."

"Şimdi istikrarımızı artırmamız gerekiyor, o zaman iyi olacağız." dedi.

 

paylaşım
yorumlar
Rosberg: "Russell'ın 2023'te kendisini yeniden kanıtlaması gerekecek"
Önceki haber

Rosberg: "Russell'ın 2023'te kendisini yeniden kanıtlaması gerekecek"
Sonraki haber

Resmi: 2023 Çin Grand Prix'si iptal edildi

Resmi: 2023 Çin Grand Prix'si iptal edildi
Daha fazlası
Ezel Tan
ROKiT, Williams'a 26 milyon pound ödeyecek
Formula 1

ROKiT, Williams'a 26 milyon pound ödeyecek

Hamilton: "Bazı pilotlar benimle yarışırken farklı davranıyor"
Formula 1

Hamilton: "Bazı pilotlar benimle yarışırken farklı davranıyor"

2022'de en çok geçiş Brezilya GP'de yaşanmış
Formula 1

2022'de en çok geçiş Brezilya GP'de yaşanmış

Son Haberler

Toyota, bütçe sıkıntısı nedeniyle Nisan ayından bu yana Hypercar aracıyla test yapmıyor
WEC WEC

Toyota, bütçe sıkıntısı nedeniyle Nisan ayından bu yana Hypercar aracıyla test yapmıyor

Toyota, FIA Dünya Dayanıklılık Şampiyonası programındaki bütçe kısıtlamaları nedeniyle Nisan ayından sonra GR010 Hybrid Hypercar aracı ile herhangi bir özel test yapmamış.

ROKiT, Williams'a 26 milyon pound ödeyecek
Formula 1 Formula 1

ROKiT, Williams'a 26 milyon pound ödeyecek

Tahkim mahkemesi, ROKiT'in isim sponsorluğu anlaşmasını haksız yere feshettiği gerekçesiyle Williams'a 26 milyon pound ödemesine karar verdi.

Hamilton: "Bazı pilotlar benimle yarışırken farklı davranıyor"
Formula 1 Formula 1

Hamilton: "Bazı pilotlar benimle yarışırken farklı davranıyor"

Lewis Hamilton, griddeki isimlerden bazılarının kendisini "hedef olarak" gördüğü için farklı şekilde savaştığını düşünüyor.

2022'de en çok geçiş Brezilya GP'de yaşanmış
Formula 1 Formula 1

2022'de en çok geçiş Brezilya GP'de yaşanmış

2022 Formula 1 sezonunda en çok geçiş Brezilya GP'de yaşanırken, en az geçiş Monako'da oldu.

Mail listesine üye ol
Motorsport.com uygulaması
Seri
Motorsport Network.
İletişim
© 2022 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.