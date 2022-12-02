Zhou: "Sezonuma 10 üzerinden 7 veriyorum"
Alfa Romeo pilotu Zhou Guanyu, 2022 sezonunda ortaya koyduğu performansın kötü olduğuna inanmıyor.
Çinli sürücü, Formula 2'de geçirdiği dönemin ardından bu yıl Alfa Romeo ile Formula 1'e girmiş ve bir çaylak olmasına rağmen çok az hata yapmıştı.
Sezonun ikinci yarısında sık sık Valtteri Bottas'la benzer performanslar sergileyen Zhou, genel olarak takdir gördü.
Yine de bu performansını her zaman sonuçlara yansıtamadı ve bundan ötürü şampiyonada Bottas'ın epey ardında kaldı.
Gelecek yıl takımda kalmaya devam edecek Zhou, 2022 performansından memnun olduğunu ancak daha iyi yapabileceği şeyler de olduğunu söyledi.
Zhou, "Kendime 10 üzerinden 7 veririm. Bu oldukça yüksek bir puan."
"Tabii ki daha iyisini yapmak istedim. Birkaç kez yolda kaldığım için sekiz ya da on puan kaybettim, ki bu üzüntü verici. Fakat asıl önemli olan padoktaki insanlara neler yapabileceğimi ve potansiyelimi gösterebilmemdi."
"Bu yıl sezon başında kendimize koyduğumuz tüm hedeflere ulaştık: İkinci bölüme ve son bölüme kaldım, puanlar kazandım."
"Şimdi istikrarımızı artırmamız gerekiyor, o zaman iyi olacağız." dedi.
Rosberg: "Russell'ın 2023'te kendisini yeniden kanıtlaması gerekecek"
Resmi: 2023 Çin Grand Prix'si iptal edildi
Son Haberler
Toyota, bütçe sıkıntısı nedeniyle Nisan ayından bu yana Hypercar aracıyla test yapmıyor
Toyota, FIA Dünya Dayanıklılık Şampiyonası programındaki bütçe kısıtlamaları nedeniyle Nisan ayından sonra GR010 Hybrid Hypercar aracı ile herhangi bir özel test yapmamış.
ROKiT, Williams'a 26 milyon pound ödeyecek
Tahkim mahkemesi, ROKiT'in isim sponsorluğu anlaşmasını haksız yere feshettiği gerekçesiyle Williams'a 26 milyon pound ödemesine karar verdi.
Hamilton: "Bazı pilotlar benimle yarışırken farklı davranıyor"
Lewis Hamilton, griddeki isimlerden bazılarının kendisini "hedef olarak" gördüğü için farklı şekilde savaştığını düşünüyor.
2022'de en çok geçiş Brezilya GP'de yaşanmış
2022 Formula 1 sezonunda en çok geçiş Brezilya GP'de yaşanırken, en az geçiş Monako'da oldu.