Zhou: "Sezonuma 10 üzerinden 7 veriyorum"

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Çinli sürücü, Formula 2'de geçirdiği dönemin ardından bu yıl Alfa Romeo ile Formula 1'e girmiş ve bir çaylak olmasına rağmen çok az hata yapmıştı.

Sezonun ikinci yarısında sık sık Valtteri Bottas'la benzer performanslar sergileyen Zhou, genel olarak takdir gördü.

Yine de bu performansını her zaman sonuçlara yansıtamadı ve bundan ötürü şampiyonada Bottas'ın epey ardında kaldı.

Gelecek yıl takımda kalmaya devam edecek Zhou, 2022 performansından memnun olduğunu ancak daha iyi yapabileceği şeyler de olduğunu söyledi.

Zhou, "Kendime 10 üzerinden 7 veririm. Bu oldukça yüksek bir puan."

"Tabii ki daha iyisini yapmak istedim. Birkaç kez yolda kaldığım için sekiz ya da on puan kaybettim, ki bu üzüntü verici. Fakat asıl önemli olan padoktaki insanlara neler yapabileceğimi ve potansiyelimi gösterebilmemdi."

"Bu yıl sezon başında kendimize koyduğumuz tüm hedeflere ulaştık: İkinci bölüme ve son bölüme kaldım, puanlar kazandım."

"Şimdi istikrarımızı artırmamız gerekiyor, o zaman iyi olacağız." dedi.