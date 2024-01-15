Zhou, Sauber'in 2022 seviyesine dönebileceğinden emin

Zhou, F1'deki ikinci sezonu olan 2023'te sadece altı puan toplayarak ilk sezondaki puanını egale ederken, o zamanki adıyla Alfa Romeo takımı C43'üyle yakın bir orta sıra mücadelesinin ortasında rekabet mücadelesi verdi.

Hinwil merkezli takım, Zhou'nun takım arkadaşı Valtteri Bottas'ın Çinli sürücünün altı puanına ek olarak 49 puan topladığı ve İsviçreli takımın son on yıldaki en iyi sonucu aldığı 2022'de altıncı sıradayken bu yıl dokuzunculuğa geriledi.

Audi'nin Formula 1'e dönüşü öncesinde Sauber takımı, eylül ayında eski McLaren mühendisi James Key'in teknik sorumlu olarak gelmesiyle birlikte teknik departmanında çeşitli değişikliklere gitti.

Motorsport.com/Autosport'un Çinli kardeş web sitesine konuşan Zhou, takımın 2022 performans seviyelerine geri dönebileceğinden emin olduğunu ve iki yılda kazandığı deneyiminin Fin takım arkadaşına iki yıl öncesine göre çok daha yakın olmasını sağladığını söyledi.

Zhou, "Şu ana kadarki gelişim eğilimleri hâlâ beklediğimiz doğrultuda ilerliyor. Umarım üç günlük testler de dahil olmak üzere sezon öncesi hazırlıklar tüm sezon için daha iyi bir yön belirlememizi sağlar."



"Takım merkezindeki, özellikle de teknik departmandaki personel sürekli olarak eklemeler ve ayarlamalar yaparken, daha iyi ve daha eksiksiz bir takım yaratmayı umuyoruz."



"Takıma güveniyorum ve bu yıl ilk sezonumdaki performans seviyesine geri dönebileceğimizi hissediyorum." dedi.

2023'te nerede yanlış yapıldığı ve takımın 2024 için uygulaması gereken değişiklikleri ne zaman belirlediği sorulduğunda Zhou, "Aslında, 2023 sezonunun yaz tatilinde, geliştirme yönümüz zaten belliydi. Aracın yol tutuşunda eksiklikler vardı."

Fotoğraf: Alfa Romeo Guanyu Zhou, Alfa Romeo C42

"Öncelikle düşük sıcaklıklarda veya pist daha az tutuşa sahip olduğunda, lastik sıcaklıkları açısından diğer takımlardan daha az iyileştirme marjımız vardı. Bu nedenle birinci ve ikinci sektörde performans sağlayamadık."



"İkinci olarak, araçla ilgili bazı belirsizlikler vardı. Örneğin virajlarda 2022 sezonuna kıyasla daha sık düzeltme yapılması ve beklenmedik aşırı veya düşük önden kayma sorunu gibi."



"Bunlar James'e [Key] geri bildirimde bulunduğumuz şeyler." dedi.

2024'te F1, 2019'dan sonra ilk kez Çin'e dönecek ve bu da daha önce hiçbir kategoride Şanghay Uluslararası Pisti'nde yarışmamış olan Zhou'nun nihayet kendi evinde bir yarışa katılacağı anlamına geliyor.

Zhou, "Şanghay'da kendi evimde yarışacağım için kesinlikle mutluyum. Orada daha önce yarışmadım ya da test etmedim ama bunu evimde yapabilecek olmak beni sabırsızlandırıyor."



"Son iki yıldır Çin GP'si olmadan F1'de yarışıyor olmam biraz utanç vericiydi. Ama nihayet 2024'te memleketimde yarışmak için bu küçük dileğimi yerine getirebilirim." dedi.

2024'te Stake F1 Takımı olarak yarışacak olan Sauber, C44'ün lansmanını 5 Şubat'ta Londra'da yapacak.