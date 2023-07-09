Zhou: "Rakiplerimizi geride bırakmak bizim için çok zor"

F1'de orta grup mücadelesi oldukça yakın geçiyor. Birkaç takım önemli kazanımlar elde ederken, Alfa Romeo son haftalarda sessizce geriliyor.

Valtteri Bottas ve Zhou Avusturya Grand Prix'sinde sırasıyla 14. ve 17. sıraları elde ettiler. Bottas'ın yarışı ön kanat hasarı nedeniyle tehlikeye girerken, Zhou tempo sorunu yaşadı.

Haas pilotu Nico Hulkenberg'in Sprint seansında puan elde etmesiyle Alfa Romeo, Takımlar Sıralaması'nda Williams'ın sadece iki puan önünde sekizinci sıraya geriledi.

Motorsport.com/Autosport tarafından, takımın güncellemeleri yeterince hızlı getirememesinden endişe duyup duymadığı soulduğunda Zhou, Alfa Romeo'nun bazı rakip takımlara ayak uydurmakta zorlandığını itiraf etti.

Zhou, "Evet, bu her zaman böyle olacak."

"Birçok büyük takımla karşılaştırıldığında, onlar eğer biri işe yaramazsa birden fazla yükseltme getirebilirler ancak biz planladığımız geliştirmeye bağlı kalmak zorundayız."

"Elbette elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyoruz ama bu kolay değil. Takım için birkaç hafta sonunun daha zor geçtiğini söyleyebiliriz."

"Herkes geliştirmeler yapıyor ancak onda da yalnızca binde bir saniyelerden bahsediyoruz. Bu farklarla iki kez Q2'yi kaçırdım."

Alfa Romeo'nun C43 aracının büyük sorunları olmasa da takımın ele almaya çalıştığı genel yol tutuş ve aerodinamik yük eksikliği var.

Takımın Britanya Grand Prix'sine getireceği iyileştirmeler bu sürecin bir sonraki adımını temsil ediyor ve Hinwil ekibi, orta grubun birbirine yakınlığı göz önüne alındığında, sıralamalara daha iyi başlamak için avantaj elde edeceklerini umuyor.

Pist mühendisliği başkanı Xevi Pujolar, "Orta grup çok yakın ve her an her şey değişebilir."

Valtteri Bottas, Alfa Romeo C43 Fotoğraf: Alessio Morgese

"Burada puan için mücadele etmemiz yeterli olmadı, bunun nedeni sıralama performansımızı geliştirmek için yapmamız gereken şeyler olması."

"Ama şimdi birkaç günümüz var, Silverstone için yeni parçalarımız geliyor."

"Şampiyonadaki yedinci sırayı mümkün olan en kısa sürede geri kazanmak ve savaşmaya devam etmek istiyoruz." dedi.

Bottas güncellemelerden memnun olduğunu, ancak takımın avantajlı konuma geri dönmesi için Silverstone güncellemelerinden çok daha fazlasına ihtiyaç duyacağını düşünüyor.

"Evet, kesinlikle buna ihtiyacımız var."

"Görünüşe göre bazı takımlar bu hafta sonu bazı adımlar attı ve biz yeni bir şey getirmedik."

"Orta grup birbirine çok yakın ve yeni bir şey getirmediğinizde direkt olarak geriye düşüyorsunuz. Bu yüzden kesinlikle bu yükseltmelere ve bundan daha fazlasına ihtiyacımız var."