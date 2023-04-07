Zhou: "Puan için risk almam gerekiyordu"
Zhou Guanyu, Alfa Romeo ile bu yılki ilk puanlarını aldığı Avustralya GP'den memnun.
Zhou Guanyu, Avustralya'da sessiz sedasız şekilde dokuzuncu sırada finiş gördü ve bu yılki ilk puanlarını aldı.
Alfa Romeo pilotu, gridin gerilerinden başlamasına rağmen iyi bir yükseliş gerçekleştirdi ve riskli stratejiler deneyip, rakiplerinin önüne geçti.
F1 Nation podcastine konuk olan Zhou, yarışıyla ilgili şöyle dedi: "Tabii ki ruh halim harika çünkü sondan bir önceki sıradan başlamama rağmen yükseldim ve puan kazandım."
"Yarış çılgın ve kaotikti ama sorunlardan kaçınmayı başardım. Bunun ödülü de puan barajına girmek oldu."
"Daha fazlası da olabilirdi ama ilk puanlarımı aldığım için mutluyum."
"Yarıştan önce risk almamız gerektiğini anlamıştım, baktığınızda yumuşak lastiklerle başlayan birkaç kişiden biriydik. Hedefimiz agresif olmaktı. Kaybedecek bir şeyimiz yoktu, risk almak zorundaydık ve sonuçta planımız işe yaradı."
"Başlangıçta frenleri kilitlemekten kaçınmaya ve pistte kendime alan yaratmaya çalıştım fakat böyle zamanlarda düşünecek vakit olmuyor."
"Ayrıca iyi bir start alabilmek için debriyaja dikkat etmem gerekiyordu. Melbourne'de yarış başlangıcı her zaman riskli olsa da, iyi bir iş çıkardım ve bundan sonra da oldukça sakin davrandım."
"Genel olarak hafta sonumdan çok memnunum."
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