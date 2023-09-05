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Zhou: "Pistte gösterdiklerimle F1'de kalmayı hak ediyorum"

Alfa Romeo koltuğunu kaybedebileceği söylenen Guanyu Zhou, sözleşme sürecinin beklediğinden uzun sürdüğünü itiraf etse de takımda kalmayı bekliyor.

Altay Gök
Ekleyen:
Zhou Guanyu, Alfa Romeo F1 Team

F1'e düşük beklentilerle giriş yapmasına rağmen iki sezondur kötü bir iş çıkartmayan Zhou, son birkaç yarıştır formdan düşmüş vaziyette.

Macaristan'da iki Alpine'in yarış dışı kalmasından sorumlu olduğu start kazası ve Hollanda hafta sonunu iki kazayla kapatması gibi olaylar, Zhou için hiç şüphesiz ki kötü haber.

Padoktan gelen son dedikodular da Zhou'nun koltuğunu Formula 2'de yarışmakta olan Sauber akademi sürücüsü Theo Pourchaire'e kaptıracağı yönünde.

Zhou ise tüm bu dedikoduları reddediyor ve yeni sözleşme için görüşmelerin tam gaz devam ettiğini öne sürüyor.

RacingNews365'e konuşan Zhou, "Süreç beklediğimden biraz daha uzun sürdü."

"Takım şu an sözleşmeyle ilgili daha fazla detayı gözden geçirmekte, aynı şekilde ben de son detaylarla ilgilenmekteyim." 

"Benim açımdan değişen bir şey yok. Pistte elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyorum, gerisini onlara bırakacağım."

"Ne zaman sözleşme yenileyeceğime dair bir cevabım yok, ancak süreç devam ediyor."

"Takımda uzun yıllar geçirmek beni mutlu eder, nitekim takımın geleceği parlak."

"Sözleşmeyi imzalayana kadar hiçbir şey kesin değil, henüz hiçbir şeye karar verilmedi ama o noktaya çok yaklaştık. Yaz arasında epey ilerleme kaydettik." dedi.

Zhou Guanyu, Alfa Romeo C43

Zhou Guanyu, Alfa Romeo C43

Fotoğraf: Alfa Romeo

F1 tarihinin ilk Çinli pilotu konumundaki Zhou'nun bir diğer önemi, git gide büyüyen Çin pazarını spora ve takımına açabilecek olması.

Dolayısıyla kendisinin takımda kalmasını kolaylaştırabilecek iki faktörden söz edebiliriz: Çinli sponsorlar ve Çin'in gelecek sezon takvime dönüyor olması.

Sponsorlarıyla ilgili de konuşan Zhou şunları söyledi: "Elbette kişisel sponsorlarım var ve bu konuda herhangi bir eksiklik hissetmiyorum."

"Detayları takımla konuşmamız gerekiyor çünkü bu ilk sözleşme uzatmam olmayacak, ikinci kez sözleşme uzatmaya hazırlanıyorum ve bu noktada detaylar önem kazanıyor." 

"Endişelenecek bir şey yok çünkü pistte gösterdiklerimle F1'de yer almayı hak ettiğimi düşünüyorum." dedi.

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