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Formula 1 / Miami GP Haberler

Zhou, performansıyla Alfa Romeo'yu etkiledi

Alfa Romeo'dan Xevi Pujolar, Zhou Guanyu'nun şu ana kadar çok iyi bir iş yaptığını ve sadece sıralama temposunu artırması gerektiğini söyledi.

Bjorn Smit
Ekleyen:
, Redacteur
Çeviren:
Kemal Şengül
, Şef Editör
Zhou, performansıyla Alfa Romeo'yu etkiledi
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2022 Formula 1 sezonunda gridde yer alan tek çaylak sürücü olan Zhou Guanyu, bu yıla gayet iyi bir başlangıç yaptı.

Çıktığı ilk yarışta puan alan Çinli sürücü, neredeyse hiç hata yapmayarak dikkatleri üzerine çekti.

Şu ana kadar Çinli sürücünün en büyük sıkıntısı sıralama turlarında geride kalmasıydı ve Alfa Romeo'ya göre sonraki yarışlardaki odak noktası bu olacak.

Alfa Romeo'nun baş mühendisi Xevi Pujolar,  sözlerine Zhou'nun yarış dışı kaldığı Miami'yi değerlendirerek başladı: "İlk turdan sonra su sızıntısı yaşadık."

"Birkaç şey denedik ama bunu düzeltmek imkansızdı. Bu yüzden onu yarıştan çekmek zorunda kaldık, aksi takdirde motora zarar verirdik."

"Şu ana kadar gayet iyi bir iş yapıyor. Bence tek sorun sıralama turları. Miami'de, Q1'de ortaya koyduğu performans harika değildi ve sonuç olarak devam etme şansımızı kaybettik."

"En azından ikinci bölüme kalacak potansiyele sahipti, bunu biliyor. Fakat yarışta herkesle gaye iyi savaşıyordu. Onun mücadele becerilerinin çok iyi olduğunu düşünüyorum."

"Eğer devam edebilseydi, puan alabileceğine tamamen eminim. Yarışta eğer birisiyle mücadele ediyorsa onu geçiyor."

"Geçmek için 15 tur beklemiyor, geliyor, geçiyor ve gidiyor. Yarış tarzı cesaret verici ve yeni güncellemelerin gelmesiyle, Barcelona'da puanlar için yarışan iki sürücümüz olacağını düşünüyorum."

Zhou, ilk beş yarışta sadece bir puan alırken, Valtteri Bottas 30 puan topladı.

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