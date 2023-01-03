Zhou: "En büyük ırkçılık Çinli sürücülere yapılıyor"

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Zhou, dört yarış kazandığı ve şampiyonada üçüncü olarak bitirdiği Formula 2 sezonunun ardından 2022'de Alfa Romeo ile Formula 1'e adım attı.

Çinli sürücü, bazılarının sadece uyruğu nedeniyle terfi aldığına inanmasından kaynaklanan eleştirilerle mücadele etmek zorunda kaldı.

Zhou'nun genç serilerdeki performansı ne kadar yetenekli olduğunu gösteriyordu, ancak ilk yarışından önce ona olan bakış açısında pek bir değişiklik yoktu.

Perez'in Singapur'da verdiği bir röportajda kullandığı 'Meksikalı olduğum için' ifadesine atıfta bulunan Zhou, kendisine yapılan muamelenin bunun iki katı söyledi.

The Race'e konuşan Zhou bu konuda, “Padoktaki insanlar her zaman iyiydi, daha çok dışarıdakiler ve internettekiler biraz sert veya adaletsiz davranıyorlar."

“Bu beklediğim bir şey değildi: Hayalinize ulaşıyorsunuz ve sonra sebepsiz yere bu kadar nefretle karşılaşıyorsunuz."

“Ancak 2022 sezonunu insanların hakkımdaki fikirlerini biraz değiştirmek, beni daha iyi tanımalarını sağlamak için kullanmak harikaydı."

Sergio Perez, Red Bull Racing, in the drivers' press conference Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images

“Checo'nun dediklerini okudum ancak Çinli bir sürücüyseniz durum daha da kötü, muhtemelen Meksikalı sürücüleri etkileyen durumdan iki kat daha kötü!"

“Kariyerim boyunca bu tür durumları birçok kez yaşadım, o yüzden tüm bu yorumları görmezden gelip yalnızca işime odaklanabiliyorum."

“Böyle bir durumda, bununla başa çıkmanın tek yolu sessiz kalmak ve işinize odaklanarak onu en iyi şekilde yapmaya çalışmaktır."

“İnsanların hâlâ etnik kökenlerine göre yargılandığını görmek oldukça adaletsiz ve kötü. Bu kesinlikle ilerlememiz gereken bir yol değil." dedi.

Karting günlerine ülkesi Çin'de başlayan Zhou, daha rekabetçi bir ortamda yarışmak için 2012 yılında İngiltere'ye taşındı.

Alfa Romeo'nun kendisine Formula 1'de şans tanımasından önce Ferrari ve Renault akademilerinde görev aldı.

Zhou Guanyu, Alfa Romeo C42 Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images

Bahreyn'deki ilk yarışında Q2'ye kaldı ve ardından yarışı 10. sırada bitirerek bir puan aldı. Yarışın ardından Çinli pilot oldukça duygusaldı.

Zhou, “Gözyaşları içindeydim çünkü yaşananlar çok duygusaldı."

“Yarıştan önce çok gergindim çünkü ilk yarışın heyecanlı olduğunu düşünemiyorsunuz, sadece gergin ve yoğun olduğunu görüyorsunuz."

“Ama yarışı puanla bitirdim ve bu benim açımdan büyük bir başarı. Bu yolculuk çok çılgın ve sorunlu bir yolculuktu."

“Kartingden itibaren kendi yolumda mücadele etmek zorunda kaldım. F2 ya da F3'e gidip bir sonuç elde etmeden F1'de olmayı bekleyemezsiniz. İlk 10'un dışından başlayarak her seride şampiyonluk için mücadele etmek zorunda kaldım."

“Farklı bir kültür, farklı bir şehir ve ülkede yaşıyorsanız, o bölgeyi ya da insanları tanımadığınız için yalnızlık çekiyorsunuz."

“Sadece arkadaş edinmeniz ve orada nasıl yaşayacağınızı öğrenmeniz gerekiyor."

“Bahreyn'de, üzerinizde büyük bir etiketle yarışa başladığımda; tüm bu saçmalıklardan sonra puan almak, Q2'ye kalmak, kıştan kalma bu baskıyı üzerimden atmak inanılmazdı. Mutluydum ve burada olmaktan keyif almaya başladım." dedi.