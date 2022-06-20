Zhou: "Nihayet hak ettiğim sonucu aldım"

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Zhou Guanyu yarışın yıldızlarından birisiydi ve ortaya koyduğu güçlü performansın ardından damalı bayrağı sekizinci sırada görerek bu yılki en iyi sonucunu aldı.

Bahreyn'den sonra ilk ona geri dönen Zhou, sonunda puan almaktan memnun olduğunu söyledi ve hafta sonunu hatasız geçirdiklerine dikkat çekti.

Çinli sürücü şöyle dedi: "Hem ben hem de takım için güzel bir hafta sonu oldu. Sekizinci sıradan çok memnunum. Bu, Formula 1'de şimdiye kadarki en iyi sonucumdu."

"Pazar günü hem pist üstünde hem de strateji tarafında her şeyi doğru yaptık. Bir süre Lance'in arkasında kaldım ama buna rağmen temiz bir hafta sonu geçirdik. Sürekli olarak ilerleme kaydettik ve araçtan en iyi şekilde faydalanıp, potansiyelini ortaya koymayı ve hayal kırıklığıyla geçen birkaç yarışın ardından ilk ona girmeyi başardık. Bu gerçekten güzel bir ödül."

Alex Albon, Williams FW44, Valtteri Bottas, Alfa Romeo C42, Charles Leclerc, Ferrari F1-75 Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

"Kanada pistinde çok fazla tecrübem yok ama cumartesi günü zorlu şartlarla çok iyi baş ettik ve yarışta yüksek bir tempo yakaladık. Puan için yarışabileceğimi biliyordum ve bunu yapmayı başardık. Takımdaki herkes adına çok mutluyum. Geçtiğimiz haftalarda ilerleme kaydederek bu sonucu hak etmiştik."

"Sonraki yarışlarda savaşı sürdürmeyi sabırsızlıkla bekliyorum."

Valtteri Bottas ise yedinci olduğu yarışın ardından Zhou ile benzer şekilde mutlu olduğunu söyledi.

"Yarışın sonucundan ve sahip olduğumuz tempodan memnun olabiliriz. Zor yarışların ardından iki araçla birden puan almak her zaman güzeldir. Fakat en önemlisi rakiplerimizle mücadele edebildik ve sezon başında gösterdiğimiz seviyeye geri döndük."

"Yarışım oldukça basitti. Sert lastikle başladım, sonra her şey benim için mükemmel geçti. Güvenlik aracı zamanlaması benim için harikaydı. Sanki beklenmedik bir hediye almışım gibiydi."

"Sonuçtan memnunum. Zhou için de mutluyum. Bu hafta sonu çok hızlıydı. Ayrıca kendisine olan güvenini de artırdı."