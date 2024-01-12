Zhou: "Mücadeleye hazırım"
Stake F1 Team pilotu Zhou Guanyu, yeni sezona hazır olduğunu söylüyor.
Stake F1 pilotu Zhou Guanyu, dört yıl aradan sonra takvime geri dönmeye hazırlanan ve 19-21 Nisan tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan Çin Grand Prix'sinin tanıtımına katılmak üzere bu hafta Şanghay'daydı.
Çin GP, tarihte ilk kez sprint formatında düzenlenecek ve yarışın nasıl geçeceği merak konusu.
Fakat kendi ülkesindeki yarış öncesinde konuşan Zhou, heyecanını gizlemiyor.
Zhou, "Sprint yarışı taraftarlar için ilgi çekici.
"Adapte olmak için daha az zamanımız olduğu için, sürücüler açısından daha zor."
"Yine de heyecanlıyım ve hayranlarımın önünde yarışmayı sabırsızlıkla bekliyorum."
"Şanghay'da neredeyse hiç deneyimim yok ama son yarışların görüntülerini izledim. Burada puan almak ve en iyi formumu göstermek istiyorum." dedi.
Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images
Zhou Guanyu, Alfa Romeo C43
Zhou, 2024'te daha güçlü olmayı hedefliyor.
"Ne yazık ki 2022'de bazı iyi fırsatları kaçırdık ve 2023'te o kadar da rekabetçi değildik."
"Her şeye rağmen epey deneyim kazandım. Önceki hatalar ve başarısızlıklar beni daha da motive ediyor. Yeni sezona ve mücadeleye hazırım."
"Bu sezon takımda daha önemli bir rol oynamayı, hafta sonu ilerledikçe araçla daha iyi bütünleşmeyi ve onu daha da geliştirmenin yollarını bulmayı hedefliyorum."
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