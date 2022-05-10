Zhou: "Miami'de çok iyi fırsatları kaçırdık"

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Zhou Guanyu, sıralama turlarında trafik nedeniyle ikinci bölümde elenmiş ve yarışı başladıktan kısa bir süre sonra bitmişti.

Yaşadığı su sızıntısıyla yarış dışı kalan Zhou, Miami'de rahat şekilde puan alabileceklerine inandığı için hayal kırıklığı yaşıyor.

Çinli pilot, "İyi bir sonuç alma fırsatına sahipken yarış dışı kalmak gerçekten çok üzücü."

"Bugün bunun için her türlü şansımız olduğunu hissediyordum."

"Takım, yarış dışı kalmamıza neden olan sorunu araştırıyor ve şu ana kadar soğutma sisteminde bir sızıntı olduğunu biliyoruz. Nedenini bulmak ve sorunu ortadan kaldırmak gerekiyor."

"Sinir bozucu bir durum ama aynı zamanda yarışın da bir parçası."

Zhou Guanyu, Alfa Romeo C42 Fotoğraf: Carl Bingham / Motorsport Images

"Benim için kısa bir yarış olsa da, o noktaya kadar gayet iyiydi. Üç sıra kazanmıştım ve yarışı bırakana kadar hızlıydık. Araç gayet iyi hissettiriyor."

"Şimdi odak noktam bir sonraki yarışa odaklanmak. İşleri tersine çevirmeyi ve hak ettiğimiz yerde olmayı istiyorum. Fakat bunun için hafta sonu boyunca her şeyi bir araya getirmemiz gerekiyor." dedi.

Zhou sözlerine şöyle devam etti: "Dediğim gibi neler olduğunu araştırmamız gerekiyor fakat ne olursa olsun sinir bozucuydu çünkü Miami'de puan almanın bizim için oldukça kolay olduğunu hissettim."

"İlk iki turda çok iyi ritim yakaladık ve tempo olarak çok güçlüydük. Bence etrafımızdakilerin çoğundan daha hızlıydık."

"Bu sorun olmasaydı iyi bir yarış çıkarıp, ilk ona rahatça girebilirdik çünkü önümüzdekilerden daha hızlıydım ve lastik aşınmasında çok daha iyiydik. Örneğin Haas pilotları pite çok erken girdiler.

"Tabii ki artık konuşmanın bir anlamı yok çünkü her şey bitti. Bu açıdan sinir bozucu ama en azından tempo güçlüydü. "

"Şu ana kadar şanssız olsak da bu kadar kötü şansa sezon başında olmak çok da kötü değil. Önemli olan sezon ortası ve sezon sonunda çıkan fırsatları değerlendirmek."