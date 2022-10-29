Zhou, Meksika antrenmanlarında birden fazla sorun yaşamış

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2022 Formula 1 sezonunun en şanssız pilotlarından biri olan Çinli sürücü, halihazırda birkaç kez teknik sorun yaşadı ve bu da ona pek çok puana mâl oldu.

Bu durum Meksika GP hafta sonunda devam ederken, cuma günkü her iki seansta da problemlerle boğuştu.

İlk seansın başlangıcından yaklaşık yarım saat sonra start antrenmanı yapmak isterken pit yolu sonunda kalan Zhou, vites kutusu sorunu yaşadığını söyledi. Ayrıca ikinci seanstaki problemin hidrolikle alakalı olduğunu ekledi.

Zhou, "İlk seansta pit yolu sonunda start antrenmanı yapmak için durduğumda vites atamadım. Bu da benim için seansın sonu anlamına geliyordu."

"İkinci antrenman seansında ise güç ünitesi çok ısındı. Maalesef seansın sonuna doğru hidrolik bir problem ortaya çıktı ve aracı kenara çekmek zorunda kaldım. Sonuç olarak, her şey biraz talihsizdi."

"Kesinlikle kolay bir gün değil, birçok zorluk yaşadık ama en azından pisti öğrenebildim."

"Yine de iyimserim çünkü piste adapte oldum. Elbette bir adım daha atmam gerekiyor ama esas olarak hiçbir şeyin ters gitmediği sorunsuz bir Cumartesi geçirmeyi umuyorum."

"Bu, takımlar şampiyonası açısından çok önemli."

"Bence tempomuz da fena değil. Elbette hâlâ geliştirilecek çok şey var fakat önceliğimiz problemleri ortadan kaldırmak." dedi.

Sıralama turlarında nerede olmayı beklediği sorulduğunda Zhou, "Araç normal lastiklerde iyi bir tempoya sahip gibi görünüyor fakat Cumartesi gününe iyi şekilde hazırlanmalıyız. Umarım yarın daha iyi bir gün olur." "Austin'de denediğimiz yeni parçalar burada oldukça iyi çalışıyor ve teknik sorunlarla başa çıkmayı başarırsak her şey yoluna girecek." cevabını verdi.