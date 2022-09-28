Zhou: "Koltuğumu kaybedeceğimi hiç düşünmedim"

Haberi dinle

Singapur GP'sinin öncesinde 2023 pilot kadrosu konusundaki soru işaretlerine nokta koyan Alfa Romeo, fena bir çaylak sezonu geçirmeyen Zhou'nun sözleşmesindeki opsiyonun kullanıldığını ve kendisinin bir sezon daha kendileriyle yarışacağını duyurdu.

Alfa Romeo'nun bu hamlesi beklenmekteydi, ancak takımın Theo Pourchaire veya Daniel Ricciardo gibi seçenekleri değerlendireceği de konuşulmaktaydı.

Singapur'da düzenlenen bir sponsor etkinliğinde Autosport/Motorsport.com'a konuşan Zhou, koltuğunu kaybedeceğini düşünüp düşünmediği sorulduğunda, "Dürüst olmak gerekirse, hayır."

"Sezon başında birtakım şüphelerim vardı nitekim çaylak sezonumun nasıl gideceğini bilmiyordum Ancak işler epey pürüzsüz ilerledi."

"Takım olarak hedeflerimize ulaşabildiğimiz için çok mutluyuz. Ayrıca sürüşümle birlikte potansiyelimi de göstermeyi başardım."

"Sezonun orta noktasında takımla devam etme şansımın yüksek olduğunu hissediyordum ve açıklamanın Singapur'da gelmesi inanılmazdı. Karşılaşacağımız tüm yeni zorlukları dört gözle bekliyorum." dedi.

Zhou Guanyu, Alfa Romeo F1 Team, in Parc Ferme Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images

Alfa Romeo takım patronu Frederic Vasseur, Zhou'nun başarılarının bir kombinasyonunu hesapladıklarını ve Çinli pilotun en mantıklı seçenek olduğuna karar verdiklerini söyledi.

Vasseur, "Hedef başlangıçta açıktı, sık sık sıralamaların ikinci bölümüne kalmamız gerekiyordu. Zhou henüz ilk yarışta ikinci bölüme kaldı ve puan aldı."

"Birçok sefer üçüncü bölüme kaldı, hatta Monza'da bile son bölüm mücadelesi verebildi. Bu, performansının yükseldiği anlamına geliyor."

"Pist dışında da takımla ve takım arkadaşıyla işbirliği açısından harika bir iş çıkarıyor, aynı şekilde fabrikada da her çalışandan ekstra motivasyon edinmeye çalışıyor. Bence işini iyi yapıyor, bu sezon yaptıkları beni fazlasıyla mutlu etti ve gururlandırdı."

Zhou'nun performansı iyi olsa da kendisi sadece üç yarıştan toplam altı puan çıkarabildi, takım arkadaşı Bottas ise 46 puanda, dolayısıyla sadece puan durumuna bakınca fark büyük görünüyor.

Bu durumu da yorumlayan Vasseur, "Dayanıklılık açısından birtakım sorunlar yaşadık."

"Kendisi için en kötü an muhtemelen sezonun başlarında Miami'de puan mücadelesi verdiği [ve su pompası sorunu nedeniyle yarıştan çekildiği] andı." dedi.