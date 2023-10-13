Zhou: "Key'in gelişi, takımın yenilenmesini sağlayacak"

Alfa Romeo, genel aerodinamik performanstan yoksun bir 2023 aracıyla orta grubun arka sıralarında yer alıyor.

Bu durum Hinwil takımının şu ana kadar sadece 16 puan almasına ve mücadele ettiği Haas'ın dört puan önünde olmasını sağlarken, Alex Albon ve Williams'ın yedi puan önde yedinci bitirmek için açık favori olmasını sağladı.

Alfa'nın hayal kırıklığı yaratan sezonu, aracında büyük değişikliklere gitmesine neden oluyor. Proje, eski McLaren patronu Andreas Seidl tarafından Sauber takımı 2026'da Audi fabrika takımına dönüşürken araç geliştirmeye liderlik etmesi için işe alınan yeni teknik direktör James Key tarafından denetleniyor.

Kısa süre önce takımla üçüncü sezon için yeniden anlaşan Zhou, Key'in gelişinin büyük kazanımlar elde etme arayışındaki takım için bir destek olduğunu söyledi.

Motorsport.com/Autosport'a verdiği demeçte Zhou, "Genel olarak takım için çok ferahlatıcı. Atmosfer büyük ölçüde değişmiyor ama sadece yeni insanları aramıza katma şeklimiz değişiyor."

"James, Andreas ile yakın çalışıyor ve bu da bir bakıma güzel çünkü Andreas gelecekte fabrika takımına liderlik edecek, bu yüzden kulağa çok heyecan verici geliyor."

"James ile pek çok toplantı yaptım. Sürücülerin geri bildirimlerini duymaktan oldukça mutluydu, bu da ilerlemek ve gelişmek için çok açık. Önemli olan 2024 paketini daha büyük bir adım haline getirmek için daha büyük değişiklikler yapabilmemiz."

"Bence James bunun için burada, gelecekte kesinlikle bu yönde ilerleyebiliriz." dedi.

Zhou Guanyu, Alfa Romeo C43 Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

Alfa'nın pist mühendisliği başkanı Xevi Pujolar, takımın 2023 sezonunun, Key'in görevlendirildiği gibi, hiçbir çalışanın sıkışıp kalmamak için büyük bir revizyona ihtiyacı olduğunu gösterdiğini itiraf etti.

Pujolar, "Zihniyetimiz büyük bir adım atmak. Aksi takdirde olduğumuz yerde çakılıp kalacağız."

"[James] gerçekten gelecek yılın arabası üzerinde çalışıyor ama açıkçası şu anda sahip olduklarımıza da bakıyor ve kısa vadede geliştirebileceğimiz herhangi bir alanda yardımcı oluyor. Elbette bunu yapmak istiyoruz çünkü hâlâ yedincilik hedefimiz var." dedi.

Bu amaçla Alfa 2023 aracını geliştirmeye devam edecek ve muhtemelen Kasım ayının ortasında Las Vegas'taki sondan bir önceki tura kadar gelişim devam edecek.

Pujolar, "Daha yapılacak çok şey var. Burada duramayız çünkü AlphaTauri'nin artık çok güçlü olduğunu görebiliyoruz."

"Dolayısıyla, önümüzdeki yarışlarda muhtemelen Vegas'a kadar daha fazla güncelleme getireceğiz. Zorlamaya devam etmeliyiz, aksi takdirde P7 mümkün olmayacak."

"Şu anda öğrendiklerimiz gelecek yıl için de faydalı olacak. Gelecek yılın aracı zaten geliştirme aşamasında ve bu araca koyabileceğimiz ilginç bir şey varsa, biz de bunu yapmaya çalışıyoruz." diye ekledi.