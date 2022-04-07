Zhou: "Kesinlikle taktiksel bir yarış olacak"

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Takımlar, 2022 sezonunun üçüncü yarışı olan Avustralya Grand Prix'si için Melbourne'deki Albert Park pistine geldiler.

Avustralya Grand Prix'si, pandemi nedeniyle 2019'dan bu yana yapılmıyordu ve bu seneki yarış öncesinde pistte önemli değişiklikler yapıldı.

Bu yenilikler kapsamında FIA, yayınladığı pist haritasında yarışta 4 DRS bölgesi olacağını doğruladı. Böylece ilk defa bir Formula 1 yarışında 4 DRS bölgesi olacak.

Alfa Romeo'nun yeni pilotu Zhou Guanyu ise Avustralya Grand Prix'sinde ilk kez yer alacak.

Zhou, "Öncelikle çok heyecanlıyım."

"İlk kez Melbourne'deyim, çok güzel ve pist tamamen yeni bir düzene sahip. Ancak benim için her türlü yeni. Bu yüzden büyük farklar göremiyorum."

"Biraz cadde pistine, biraz da yarış pistine benziyor. Yüksek hızlı virajların karışımını görmek güzel. Sürücüler için her zaman daha keyifli." dedi.

Zhou, dört DRS bölgesi olması hakkında şunları söyledi: "Kesinlikle taktiksel bir yarış olacak."

"Bence biraz Suudi gibi, son DRS bölgesinden önce çok fazla oyun göreceğiz. Dokuzuncu viraja kadar giden düzlük çok büyük ve eğer DRS'yi alırsan, şikandan sonraki viraj için yine buna sahip olabilirsiniz."

"Bu yüzden oynayacak çok fazla şey olacak. Elbette bizim için bataryayı idare etmek de önemli olacak, fazla kullanmak istemiyoruz. Atak yaptıktan sonra, geçişin kalıcı olmamasını istemiyoruz."

"Yeni pist düzeni ve özellikle yüksek hızlı virajlar buna yardımcı olmuyor ama yeni nesil araçlarla takip etmek daha kolay ve bu, yarışı daha yakın yapıyor. Ancak diğer yandan, DRS kesinlikle yardımcı oluyor."

Guanyu Zhou, Alfa Romeo C42 Fotoğraf: Alfa Romeo

Formula 1'deki ilk Çinli sürücü olan Zhou, evinden gelen destek hakkında şunları ekledi: "Genel olarak ilk Çinli sürücü olmanın her zaman baskısı var. Çünkü sadece evimde değil, tüm dünyada çok fazla göz üzerinizde oluyor."

"Ancak diğer yandan da ülkemden birçok insanın beni desteklemesi güzel. Formula 1'e gelmek zor ama uzun vadedeki hayalime ve yarış macerama başlamadan önceki hedefime ulaşabildim."

"Burada olmak güzel ama daha önce söylediğim gibi, Formula 1'de sürüş yeteneklerimi göstermek istiyorum. Sadece en iyi sürücülere karşı yarışmak değil herkesi yenmek istiyorum. Zayıf yanlarımı geliştirmek ve güçlü olanları korumak istiyorum."