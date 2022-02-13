"2012 yılında İngiltere'ye taşındım. Avrupa'da her şey Çin'den farklı. Uyum sağlamak zor çünkü herhangi bir şeyi anlamak için önce dili öğrenmelisin. Sportif açıdan da zordu çünkü yarış pistindeki seviye, Avrupa'da çok daha yüksekti."

"Öğrenecek çok şeyim vardı. Özellikle başlangıçta karmaşıktı çünkü beklenen sonuçlar hemen gelmedi."