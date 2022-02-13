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Önümüzdeki ay Bahreyn'de ilk kez bir Formula 1 gridinde Çinli bir sürücü olacak. Alfa Romeo, genç yetenek Guanyu Zhou'ya 2022'de motor sporlarının en üst sınıfında yarışma fırsatı verdi.

Bu hamle herkes tarafından aynı derecede hoş karşılanmadı çünkü bazıları onun Formula 1'deki ilk sezonuna, sponsor destekleri sayesinde çıktığı düşünüyor.

Zhou bunun aksini düşünüyor ve geçen Formula 2'de ortaya koyduğu performansla, F1'de yarışmayı hak ettiğini gösterdiğini belirtiyor.

Blick'e konuşan Zhou, "Bazı insanların düşüncelerini kontrol edemem."

"Formula 2'de yarışırken, Formula 1'de yarışacak yeteneklere sahip olduğumu gösterdim. Orada yarışlar kazandım ve şampiyonluk için yarıştım."

"Artık yeteneklerimi Formula 1'de göstermek benim elimde."

"Başlamak için sabırsızlanıyorum. İlk yılımda gerçekten Formula 1'e adapte olmak ve ardından ilk puanlarımı kazanmak istiyorum." dedi.

Zhou, F1'e gelmeden önce Formula 4, Formula 3 ve Formula 2 gibi basamakları takip etti. Bu serilerin hiçbirisinde şampiyon olamasa da, hepsinde en az bir yarış kazandı.

Çinli pilot, “Çin'de, şu an bulunduğum yere gelmek çok zor. Erken yaşlardan itibaren büyük bir özveriyle bu hayalin peşinden koşmak zorunda kaldım."

"Formula 1'e girememe riskim yüzde 80'di. Her zaman Formula 4, Formula 3 ve Formula 2'de kendimi kanıtlamam, yarışlar kazanmam ve şampiyonluk için savaşmam gerekiyordu."

"2012 yılında İngiltere'ye taşındım. Avrupa'da her şey Çin'den farklı. Uyum sağlamak zor çünkü herhangi bir şeyi anlamak için önce dili öğrenmelisin. Sportif açıdan da zordu çünkü yarış pistindeki seviye, Avrupa'da çok daha yüksekti." "Öğrenecek çok şeyim vardı. Özellikle başlangıçta karmaşıktı çünkü beklenen sonuçlar hemen gelmedi."

"Çin'den beni F1'e doğru yönlendirebilecek bir rol model yoktu. Ülkemden hiç kimse bu yolu yürümedi, bu yüzden ailem ve ben doğru yolu kendi başımıza bulmak zorunda kaldık."

"Gerçekten sürekli inişlerin ve çıkışların olduğu bir hız treni gibiydi. Formula 1'e ulaşmak için pek çok şeyi feda etmem gerekti."

"Ailem şimdi hedefime ulaştığım için çok gururlu.”