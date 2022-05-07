Zhou, iyi başlangıcının ardından sıralama turlarındaki serisini devam ettirmek istiyor

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Zhou Guanyu, yeni bir pist olan Miami'de iyi tempo yakalayan isimlerden birisiydi ve cuma gününü sekizinci sırada tamamladı.

Çinli sürücü, Valtteri Bottas'ın ikinci seansta olmamasından dolayı takımın çalışmalarına liderlik eden isimdi.

Çaylak pilot, günün ardından şöyle dedi: "Günün gidişatından ve özellikle birinci ile ikinci antrenman seansı arasında kaydettiğimiz ilerlemeden oldukça memnunum."

"Bugün sürüş yapmak kolay değildi. Aslında yeni pistlere gitmek eğlencelidir rama zemin hafta sonunun başında her zaman problemli oluyordu."

"İlk antrenman seansında pist aşırı kaygandı ve bu kadar zorlu olması beklemiyorduk Bu açıdan pistin büyük oranda gelişmesini bekliyoruz fakat ne kadar olacağını yarın öğreneceğiz."

Zhou Guanyu, Alfa Romeo C42 Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images

"Bugün buraya gelmekten büyük keyif aldım ve önümüzde zor bir iş olsa da ilginç bir gündü."

"İkinci seansta önemli bir ilerleme kaydettik, takım doğru ayarları buldu, bu sayede tempoyu çabucak yükselttik ve bunun iyiye işaret olduğunu söyleyebiliriz."

"Benim için kilit nokta, özellikle Valtteri'nin ikinci seansta olmamasıyla çok sayıda veri toplamak için mümkün olduğunca tur atmaktı. Bu açıdan iyi bir iş yaptık ve sıralama turlarına hazırlanmak adına yeterince çalışma yaptık."

"Yapılacak hâlâ çok fazla iş var fakat şu ana kadar çok iyi gidiyoruz."

"Bu yarışa simülatörde hazırlandık ve asfalt dışında beklentilerimizin %95'i doğru çıktı. Zemin çok kaygan ve hata yapmak çok kolay.

"Pist gerçekten çok kayıyor, apekste dışarı çıkmak için tekerleğin yarısıyla -çizginin dışına- çıkmak yetiyor, sonrasında araç dümdüz gidiyor. Böyle bir durumda dönmeye çalışmanın anlamı dahi yok. Bu da işleri çok zorlaştırıyor fakat durum herkes için aynı."

"Yarın için hedefimiz değişmiyor: Bu hafta sonu sıralama turlarının ikinci bölümüne kalma serimi devam ettirmek istiyorum. Hatta üçüncü bölüme kalmak bile mümkün olabilir. Imola'da kırmızı bayraklar yüzünden şanssızdık fakat burada sonucun nasıl olacağını göreceğiz."

"İlerleme kaydetmek, ikinci bölüme kalmak ve sonrasında ne kadar iyi bir sonuç alabileceğimi görmek adına elimden gelenin en iyisini yapmak istiyorum."