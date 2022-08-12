Zhou: “İlk yarışımdan önce edilen hakaretler canımı oldukça acıttı”

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Zhou, Formula 2’de geçirdiği üç senenin ardından bu sezon Alfa Romeo ile Formula 1’e adım attı ve serideki tam zamanlı ilk Çinli sürücü oldu.

Ancak Zhou, F1’deki ilk yarışından önce sosyal medyada eleştiri ve hakaretlere maruz kaldı. Birçok kişi kendisinin bu koltuğa uygunluğunu sorguladı ve ayrıca paralı sürücü olarak lanse edildi. Geçtiğimiz sene Zhou’nun mevcut koltuğunda yarışan Antonio Giovinazzi ise F1’in, konu para olduğunda ‘acımasız’ olabileceğini söylemişti.

İlk F1 yarışı olan Bahreyn Grand Prix’sinde aldığı puanın eleştirilere en iyi cevap olduğunu söyleyen Zhou, sekizinci sırada tamamladığı Kanada GP’de de dört puan almayı başardı.

Yaz arası öncesinde Motorsport.com’a konuşan Zhou, “Kendimi kanıtlayabildim ve birçok kişinin fikrini değiştirebildim. Bundan ötürü bu konuda çok mutluyum.”

“Bazı yorumlar oldukça canımı acıttı. F2’yi ilk üçte tamamladım ve gerekli süperlisans puanlarını aldım. Ancak insanlar sizin yolculuğunuzu takip etmediğinde ve bu şekilde kötü konuştuğunda, oldukça acı verici oldu.”

“Bugünlerde insanlar interneti ve sosyal medyayı çokça kullanıyor. Bu yorumlar geldiğinde, ırkçı yorumlar yapan insanların sayısı beni çok şaşırtmıştı.”

“Sizi destekleyenler de var ancak birçok kişi F2 veya diğer alt serileri takip etmiyor. Sadece F1’i takip ediyorlar ve kim olduğunuza bakıyorlar, Çin’den geldiğimi görüp sadece bu sebeple koltuk bulduğumu söylüyorlar.”

“Bu canımı acıttı, çünkü bir hayalinize sonunda ulaştığınızda insanların size tebrik mesajları göndermesini beklersiniz. Bu kötü mesajları gönderip moralinizi bozmalarını istemezsiniz.”

“Ancak sadece bu yorumlara bakarak ya da insanların bana kötü sözler söylemesiyle moralimi bozmuyorum. Yapabileceğim en iyi şey, her şeyi pistte yapmak. Bu durumu pistte kanıtladığımızı düşünüyorum. Şu anda çok mutluyum.” ifadelerini kullandı.

Zhou Guanyu, Alfa Romeo C42 Photo by: Antonin Vincent / DPPI

Zhou, taraftarlarından aldığı mesajlarda değişim gördüğünü ve bazılarının da önceki mesajlarından ötürü sosyal medyadan özür dilediğini söyledi.

Zhou bu konuda, “Sosyal medya iyi bir şey. Her spora, her kişiye, kendisine yaklaşma şansı olmayan insanlara kişiliklerini gösterme şansı veriyor.”

“Ancak insanların size hiçbir sebep yokken kötü şeyler söylemesi gibi kötü bir yanı da var. Ancak genel olarak tüm bunlarla başa çıkma konusunda oldukça iyiyim.”

“Tepkiler, anlaşmayı imzaladığımda hayal ettiğimden farklıydı. F2’deyken herkes F1 koltuğuna oturmanızı umuyor. 2021’de herkes Alpine koltuğuna oturmamı istiyordu.”

“Koltuğa geçtiğiniz için, altı ayın bu durumu değiştirmesi oldukça garip.” dedi.

Zhou, mevcut sürücü pazarı hareketliliğinde 2023 için Alfa Romeo koltuğunu korumaya odaklandı ve yaz arasından sonra takımla görüşmeler yapmayı planlıyor.