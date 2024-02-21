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Formula 1 Sezon öncesi testi

Zhou: "İlk gün bizim için umut verici oldu"

Bahreyn sezon öncesi testlerinin ilk günü geride kalırken Stake F1 pilotu Guanyu Zhou, "şimdilik her şeyin yolunda olduğunu" ve herhangi bir sürpriz ile karşılaşmadıklarını söyledi.

Burak Yasul
Zhou Guanyu, Stake F1 Team Kick Sauber

Zhou Guanyu, Stake F1 Team Kick Sauber

Andy Hone / Motorsport Images

Yeni kimliği ile Stake F1 adını alan eski Alfa Romeo takımında Guanyu Zhou, Bahreyn sezon öncesi testlerinin ilk gününün öğleden sonra seansında piste çıktı.

Zhou testin ilk gününde attığı 62 turla önemli bir mesafe kaydetti. Günü 1:33.871'lik derecesiyle 10. sırada tamamlayan Zhou, ilk gün yarış temposuna odaklandıklarını ve aynı zamanda farklı ayarlar denediklerinden bahsetti.

Ayrıca Çinli pilot, ilk izlenimlerinin olumlu olduğunu ve şimdilik her şeyin yolunda olduğundan da söyledi.

Zhou, "Bugün gerçek bir deneme sürüşü yaptık ve her şeyin doğru çalıştığından emin olduk. Hem yarış temposuna odaklanıyoruz hem de araçta farklı ayarlar deniyoruz."

"Araçta şimdilik çoğu şey doğru yönde çalışıyor. Elbette, geliştirmemiz ve ayarlamalar yapmamız için kesinlikle çok yer var. Şu ana kadar umut verici bir gün olduğunu ve tüm hedeflerimizi tamamlayabildiğimizi düşünüyorum." dedi. 

Geçtiğimiz yılın Alfa Romeo takımı, bu yıla yeni kimliğiyle beraber daha agresif bir başlangıç yapmak istiyor. Günün ikinci yarısında piste çıkan Zhou, daha ilk günden bazı şeylerin farklı hissettirdiğini söyledi.

Zhou Guanyu, Kick Sauber C44

Zhou Guanyu, Kick Sauber C44

Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images

Zhou, "Bence bir adım attık, bu farkı şimdiden hissediyorum."

"Bir hafta önce aracımızı tanıtımımızda son bir buçuk yıldır alıştığımıza kıyasla biraz daha büyük bir değişiklik olduğunu hissediyorsunuz."

"Agresif bir yaklaşımımız var. En azından şu anda her şey doğru yönde ilerliyor. Herhangi bir sürprizle karşılaşmadık. Yani tüm hedeflerimizi tutturduğumuzdan emin olmak istiyoruz. Rakiplerle kıyaslandığında bir şey söylemek için henüz çok erken." dedi.

Testin geri kalan günlerinde mühendislerinden neler isteyeceğinden de bahseden Zhou, geri kalan günlerin de veri toplamak açısından önemli olduğunu söyledi ve geri kalan günlerde bol bol toplantı yapacaklarını aktardı.

Zhou, "Her şey gerçekten sahip olmak istediğimiz aracı, ayarı, dengeyi elde etmekle ilgili. Özellikle bu seanslar yarış hafta sonuna giderken bize yardımcı olacak. Bu yüzden bence bunu anlamak da önemli."

"Bahreyn rüzgar yönüne göre her zaman değişiyor. Bu yıl geçen yıldan da farklı. Bu yüzden tüm bu bilgileri doğru şekilde topladığımızdan emin olmalıyız. Bugünden itibaren çok sayıda toplantı olacak." dedi.

Watch: 2024 F1 Bahreyn testleri 1. gün - Red Bull mu çok hızlı, diğerleri mi geride? - Pistten izlenimler

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