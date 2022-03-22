Zhou: "İlk F1 yarışımda aldığım puan, 'paralı pilot' olduğum yorumlarına en güzel cevap"

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Zhou, Formula 2'de geçirdiği üç sezonun ardından bu yıl Formula 1'e geçti ve Alfa Romeo'nun yenilenmiş sürücü kadrosunda, Valtteri Bottas'ın takım arkadaşı oldu.

Alfa Romeo, Zhou ile anlaşırken, arkasındaki Çinli sponsorların desteğinin -anlaşmada- bir unsur olduğunu fakat karar verirken buna değil, F2'de elde ettiği sonuçlara baktıklarını belirtmişti.

Fakat Zhou, Bahreyn'deki sıralama turlarında ikinci bölüme kalmayı başardı ve ilk yarışında güzel savaşlar verip, 10. sırada finiş görerek kariyerinin ilk F1 yarışında puan aldı. Çinli sürücü, bu sonuçla kendisini eleştirenleri haksız çıkardığını düşünüyor.

Zhou, "Geçen yıl Alfa Romeo ile sözleşme imzaladıktan sonra bazı insanların Formula 1'de olma sebebim hakkında farklı görüşlere sahip olduğunu biliyorum."

"Fakat kendim, Formula 1'de yarışmak için gereken her şeyi yaptığımı biliyorum. Bu sezon eleştirmenlerin ağızlarını kapatmak için ikinci bölüme kalmayı ve puan almayı istiyordum Bugün de puan aldığım için çok rahatladım, 15. sıradan 10. sıraya çıktım fakat daha çok 20. sıradan 10. sıraya çıkmışım gibiydi."

“Bence bu, verilebilecek en iyi cevaptı. Çok fazla saçma sapan konuşmak istemiyorum, sadece işime odaklanıyorum.” dedi.

Guanyu Zhou, Alfa Romeo F1 Team Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

Zhou, araçtan çıkıp, Alfa Romeo'daki çalışanların yanına gittiğinde gözle görülür şekilde duygusaldı. Bu, Zhou'nun aldığı ilk puandı fakat aynı zamanda Alfa Romeo da yıllar sonra ilk kez bu kadar iyi bir hafta sonu geçirmişti.

Çinli sürücü 15. sıradan başlayıp yarışta en geriye kadar düştü. Sonrasında önündeki araçları geçti ve Red Bull pilotlarının yaşadığı sorunlardan faydalanıp, Mick Schumacher'i geçerek hafta sonunu puanla kapattı.

Zhou, ”Hissettiğim şey için memnuniyet doğru kelime değil. Duygusallık, bence doğru kelime."

“Çok konsantreydim. Yükselmeye çok fazla odaklandım. Mümkün olan her fırsatı kullanmaya çalıştım, son viraj, ilk viraj ya da dördüncü viraj fark etmeksizin her fırsatı değerlendirdim. Şahsen doğru kararlar verdiğimi düşünüyorum."

“Bu yarışta, içimdeki o şevkten en iyi şekilde faydalandım. Bu bir puanı almak inanılmaz." dedi.

Son olarak puan alan ilk Çinli olmasıyla ilgili de, "Bu, gerçekten harika hissettiriyor. Çinli bir sürücü olarak F1'e ulaşmak, bizim için diğer tüm ülkelerden on kat daha zor çünkü ülkede büyük bir motor sporları geçmişi veya desteği yok."

"Grand Prix'den önce burada olmak çok duygusaldı fakat sıralama turlarının başlangıcına kıyasla daha rahattım, yine de duygusaldı ve ilk yarışımda ilk puanımı aldığımı öğrenince adeta dilim tutuldu." dedi.