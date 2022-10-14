Zhou, ilk 'en hızlı turunu' elde ettiği için mutlu

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Zhou, ilk en hızlı turunu elde ettiği Japonya Grand Prix hafta sonundan sonra geleceği hakkında 'kendinden emin' hissedebileceğine inanıyor.

Çinli pilot, yoğun yağışlı koşullarda kaotik bir başlangıcın ardından kırmızı bayrak gösterilmesinden önce yarış startında 14. sıradaydı.

İki saat sonra yarış, 28 turluk kısaltılmış bir mesafede yeniden başlatıldı. Zhou, yarışı 16. sırada tamamladı.

Buna rağmen, ilk Suzuka seyahati 23 yaşındaki pilot için olumlu duygular bıraktı.

Yarışın ardından Zhou, "Puan alamamış olsak da, hafta sonundan elde ettiğimiz pozitif şeyler var."

"Hâlâ bu kadar yakın ve iyi bir tempoya sahip olabileceğimizi görmek güzeldi; ayrıca Suzuka'ya ilk defa geldiğim için hafta sonu boyunca çok şey öğrendim."

"Genel olarak, hava değişikliklerinin çok olduğu ve görüşün çok kötü olduğu tipik bir pazar günüydü. Başlangıçta, virajda zorluk yaşadım. O yüzden arkalardan yükselmek zorunda kaldım."

"Yeniden startta, avantaj kazanmanın iki yolu vardı: Ya birinci turda ıslak zemin lastiklerine geçmek için pite girecektik, ya da daha fazla yağmur umuduyla pistte kalacaktık."

"Oldukça gerideydim ve öndeki araçlardan çok fazla sprey geliyordu, bu yüzden en iyi seçeneğin yoğun yağmur lastikleriyle pistte kalmak olduğunu hissettim." dedi.

Zhou Guanyu, Alfa Romeo C42 Fotoğraf: Alfa Romeo

Alfa Romeo pilotu bu kararın olumlu sonuç vermediğini itiraf etse de, hafta sonu hakkında negatif duygular barındırmadığını ekledi.

Zhou, "Yoğun yağmur lastiğinde kaldık ama ıslak zemin lastiğinin açıkça daha hızlı olduğunu gördüğümüzde yanlış karar verdiğimizi biliyordum."

"Yine de denedik ve ilk en hızlı turumu elde ettim." dedi.

Ne Zhou ne de takım arkadaşı Valtteri Bottas Japonya'da puan alamadı, ancak takım; en yakın rakipleri Aston Martin'e karşı yedi puanlık bir avantajla markalar şampiyonasında altıncı sırada yer alıyor.