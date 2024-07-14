Zhou: "Hepimiz Sainz'ın kararını bekliyoruz"

Sauber pilotu Guanyu Zhou'nun geleceği belirsizliğini koruyor ve 2024'ün ardından F1'den ayrılma ihtimali bir hayli yüksek.

Şu anda pek çok kişi Carlos Sainz'ın 2025 kararını bekliyor çünkü hemen hemen koltuğu olan tüm takımların ilk seçeneği İspanyol pilot.

Zhou Guanyu da geleceğinin büyük oranda Sainz'ın kararına bağlı olduğunu doğruladı.

Zhou şöyle konuştu: "Hepimiz Carlos'un kararını bekliyoruz."

"Sainz şu anda sürücü pazarındaki takımların öne çıkan tercihi ama henüz hiçbir şeye karar verilmedi."

"Ben de nereye gidebileceğimi görmek için diğer takımlarla temas halindeyim. Bir yerlerde koltuk bulma şansım olduğuna eminim."

"Şahsen Carlos'u anlamakta zorlanıyorum çünkü kararın kendisi o kadar da zor değil. Şampiyonluk için savaşacak bir takım seçmiyor."

"Gridin ortasında mücadele eden takımlar arasından seçim yapıyor ve karar sadece nereye gitmek istediğine bağlı."