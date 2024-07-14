Zhou: "Hepimiz Sainz'ın kararını bekliyoruz"
Sauber pilotu Zhou Guanyu, pek çok sürücünün geleceğinin Carlos Sainz'a bağlı olduğunu düşünüyor.
Zhou Guanyu, Stake F1 Takımı Kick Sauber
Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images
Sauber pilotu Guanyu Zhou'nun geleceği belirsizliğini koruyor ve 2024'ün ardından F1'den ayrılma ihtimali bir hayli yüksek.
Şu anda pek çok kişi Carlos Sainz'ın 2025 kararını bekliyor çünkü hemen hemen koltuğu olan tüm takımların ilk seçeneği İspanyol pilot.
Zhou Guanyu da geleceğinin büyük oranda Sainz'ın kararına bağlı olduğunu doğruladı.
Zhou şöyle konuştu: "Hepimiz Carlos'un kararını bekliyoruz."
"Sainz şu anda sürücü pazarındaki takımların öne çıkan tercihi ama henüz hiçbir şeye karar verilmedi."
"Ben de nereye gidebileceğimi görmek için diğer takımlarla temas halindeyim. Bir yerlerde koltuk bulma şansım olduğuna eminim."
"Şahsen Carlos'u anlamakta zorlanıyorum çünkü kararın kendisi o kadar da zor değil. Şampiyonluk için savaşacak bir takım seçmiyor."
"Gridin ortasında mücadele eden takımlar arasından seçim yapıyor ve karar sadece nereye gitmek istediğine bağlı."
Motorsport topluluğunun bir parçası olunYorumlara katılın
Bu İçeriği Paylaşın veya Kaydedin
Son Haberler
Red Bull, eski Mercedes ve yeni Aston Martin şefi Andy Cowell'ı işe almaya çalıştı mı?
Bulega: "Toprak'la başa çıkmak imkansızdı, o kendi klasmanındaydı"
VR46, Ducati'nin 2025'te fabrika motosikletlerini azaltma kararına "katılmıyor"
Krack: "Aston Martin içerisindeki atmosfer 'mükemmel' değil"
Prime
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Abone olun ve Motorsport.com'a reklam engelleyicinizle erişin.
Formula 1'den MotoGP'ye kadar doğrudan padoktan haber yapıyoruz çünkü biz de sizin gibi sporumuzu seviyoruz. Uzman gazeteciliğimizi sunmaya devam etmek için web sitemiz reklam kullanıyor. Yine de size reklamsız bir web sitesinin keyfini çıkarma ve reklam engelleyicinizi kullanmaya devam etme fırsatı vermek istiyoruz.
Öne Çıkan Yorumlar