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Zhou, henüz F1'deki geleceğini düşünmüyor

Zhou Guanyu, sözleşmesi sezon sonunda bitse bile henüz gelecek yıl ya da sonrasında ne yapacağına odaklanmadığını, bunun yerine pistte mümkün olan en iyi performansı göstermeye çalıştığını söyledi.

Megan White
Ekleyen:
Çeviren:
Kemal Şengül
, Şef Editör
Zhou, henüz F1'deki geleceğini düşünmüyor
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Bu sezon Alfa Romeo ile F1'e adım atan ve Valtteri Bottas'ın takım arkadaşı olan çaylak sürücü, spordaki ilk yılının istikrarsız geçtiğini kabul ediyor.

Fakat bu sezon hâlâ iyi işler yapabileceğine inandığı için, gelecek yılki planlarıyla alakalı şu noktada herhangi bir endişesi olmadığını söylüyor.

Zhou şöyle konuştu: “Hâlâ sezonun başındayız."

"Bu yüzden gelecekle veya ne yapmayı düşündüğümle ilgili herhangi bir planım yok."

"Fakat şu ana kadar Formula 1'de yaşadıklarımdan oldukça keyif aldığımı söyleyebilirim."

"Tabii ki son birkaç yarış hesaba katıldığında biraz istikrarsız geçti fakat genel anlamda burada olmaktan dolayı çok mutluyum ve kendimi çok iyi hissediyorum."

"Gelecek için henüz çok endişeli değilim. Şu anda mümkün olduğunca hızlanmaya ve takıma çifte puan kazandırmaya odaklanıyorum."

"Her şey plana göre giderse, gelecek için endişelenmeme gerek yok. Bu sezon iyi bir iş yapabileceğimize olan güvenim de tam. Bu açıdan gelecek yılla ilgili endişeli değilim."

Koltuğunu koruması için Alfa Romeo tarafından belirlenen hedef olup olmadığı sorusuna Zhou, "Hayır, takım tarafından belirlenmiş herhangi bir hedef yok."

"Açık konuşmak gerekirse herkesin kaydettiğim ilerlemeden ve şimdiye kadar herhangi bir hata yapmamamdan dolayı mutlu olduğunu düşünüyorum."

"Bu, önemli bir şey çünkü daha yolun başındayız ve eksik olduğumu yerler var. Bu yüzden de hata yapmamaya ve ilerleme kaydetmeye odaklanıyoruz."

"Sadece önüme bakmam gerekiyor. Gelecek yıl hâlâ çok uzakta." dedi.

Zhou bu yıl şimdiye kadar sadece Bahreyn'deki ilk yarışta puan aldı ve o zamandan bu yana Miami/İspanya'da finiş göremedi. Şu anda da bir puanla şampiyonayı 18. sırada götürüyor.

Bottas ise bu yıl şimdiye kadar Suudi Arabistan'da yarış dışı kaldı ve diğer yarışların hepsinde puan almasının ardından şampiyonayı sekizinci götürüyor.

Guanyu Zhou, Alfa Romeo C42

Guanyu Zhou, Alfa Romeo C42

Photo by: Erik Junius

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