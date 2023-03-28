Zhou: "Hedefim Bottas'ı yenmek değil"

Haberi dinle

F1'deki ilk Çinli pilot olan Zhou, 2022 başında Alfa Romeo'ya geldi. Sezonu 6 puanla 18. sırada bitiren Zhou, bu sezon daha üst sıralarda olmayı hedefliyor.

Zhou, "Geçen yıldan çok daha iyi olmak istiyorum."

"Ancak hedefim Valtteri'yi yenmek değil, onunla birlikte çalışmak."

"Geçen yıl geriden başladım ve ona yetişmem gerekti, bu yüzden her iki pilotun da benzer seviyede olmasının iyi olacağını düşünüyorum. Bu hem takım hem de şampiyona için iyi olur."

"Planım kesinlikle bu, ama öncelikle geçen yıldan çok daha iyisini yapmak istiyorum."

"Daha istikrarlı olmak işin anahtarı." dedi.

Zhou, deneyimin önemini bir kez daha anladığını ve kendini geçen sezon testlerindeki haliyle karşılaştırdığında bariz farkı gördüğünü de ekledi.

Zhou, "Kendimi daha iyi, daha rahat hissediyorum."

"Gerçekten de deneyimin burada işe yarayabileceğini gördüm. Çünkü çaylak sezonunuzda çok fazla şey yaşamanız gerekebiliyor."

"Geçen yıl buraya geldiğimde yüzleşmem ve deneyimlemem gereken çok fazla bilinmeyen durum vardı."

"Şimdi ise bunlar hakkında düşünmek zorunda kalmıyorum, her şey kendiliğinden geliyor." şeklinde yorum yaptı.

Zhou Guanyu, Alfa Romeo C43 Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images