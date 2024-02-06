Zhou, Hamilton'ın Ferrari'ye geçeceğini önceden öğrenmiş!

Hamilton geçtiğimiz hafta Mercedes'ten önümüzdeki sezonun sonunda ayrılacağını ve çok yıllık bir sözleşmeyle Ferrari'ye katılacağını açıkladı.

Bu, Hamilton'ı daha önce 2016'dan 2021'e kadar birlikte çalıştığı Marc Hynes'i yakın çevresine geri getirdi.

Hynes aynı zamanda Zhou ile de yakın çalışıyor ve Zhou, Ferrari'nin Hamilton'ı 2025 pilotu olarak açıklamasından saatler önce ortaya çıkan söylentileri sormak için menajerine ulaştı.

Zhou, RacingNews365'e verdiği özel demeçte, "Hamilton'ın Çin'deki haberlerine verilen tepkiyi çok fazla kontrol etmedim ama söylentiler çıktığında insanların %90'ı buna inanmadı."

"Daha önce Marc'a mesaj attım, bu yüzden Ferrari ile anlaşma imzalayacağını biliyordum. Kimseye söylemedim ama bu beni şok etti."

"Ama sanırım [Mercedes'teki] insanlar daha da şok oldular."

"Lewis Ferrari ile emekli olmak istiyor ve bu tür bir duyguya sahip olduğu için onu suçlamıyorum." dedi.