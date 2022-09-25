Zhou: "Hamilton'ı kendime yakın hissediyorum"

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2022 Formula 1 gridindeki tek çaylak olan Zhou, yedi kez eski dünya şampiyonu olan Hamilton'a olan hayranlığından söz etti ve geçmişte onlara yönelik olumsuzlukların bir sonucu olarak Hamilton ile bir yakınlık hissettiğini açıkladı.

Zhou, 2022'de Alfa Romeo pilotu olarak açıklandıktan sonra sosyal medyada maruz kaldığı ırkçılık söylemlerinin, Hamilton'ın 15 yıllık kariyeri boyunca karşılaştığına benzer olduğunu açıkladı.

Ayrıca Hamilton'ın griddeki ilk yılında kendisine ulaşmak ve onunla iletişim kurmak için çaba sarf ettiğini açıkladı.

Crash.net'e konuşan Zhou, "Lewis'in belki iki yıl önce, öne çıktığı ve tüm ırkçı yorumları aldığı, özellikle geçen yıl yaşadığı şeyi yaşadığımı hissediyorum."

"Geçen yıl kariyerimizin farklı bir alanında, ben de benzer durumu yaşadım. En azından bu yıl, bence ikimiz de insanlara hak ettiğimizi gösteriyoruz."

"Bence F1 büyük bir aile sporu, bu yüzden herkesin bunu anlamasını sağlamak ve her şey hakkında olumlu olmak, ilerlemenin doğru yolu."

"Lewis, tüm sürücülerin saygı duyduğu, sporu daha iyi bir geleceğe yönlendirmeye çalışan pilotların lideridir." dedi.

Lewis Hamilton, Mercedes-AMG, Zhou Guanyu, Alfa Romeo F1 Team Fotoğraf: Carl Bingham / Motorsport Images

Bahreyn'deki ilk yarışında puan toplayan Zhou, Hamilton'ın başarısını kutlamak için yanına giden ilk pilotlardan biri olduğunu söyledi.

Zhou, "Bahreyn'den sonra beni tebrik etti ve çoğu zaman iletişim halindeyiz."

"Onu uzun süredir tanımıyorum, sanırım bu yıl onu ilk kez gerçekten tanıdım. Rekabet olmasına rağmen bana hep tavsiyelerde bulundu."

"Her zaman yanımda oldu ve benim yaşadıklarımı biliyor çünkü biraz benzer şeyler yaşadık." dedi.