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Zhou: "Güncelleme gelişmemizi sağlayacak"

Alfa Romeo pilotu Zhou Guanyu, sonraki yarışlar için bazı önemli güncellemeler hazırladıklarını söyledi.

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Zhou Guanyu, Alfa Romeo C43

Alfa Romeo, 2023 sezonunun ilk yarışından puanla ayrılmayı başardı fakat genel anlamda istikrarsız bir beş yarışı geride bıraktı.

Takımın performansı şimdiye kadar beklentileri karşılayamamış durumda ve ön bölümle aradaki fark da geçen yıl ile neredeyse aynı.

Ancak Imola'daki yarış için bazı yeni güncellemeler hazırlanıyor ve bu güncellemeler sayesinde aracın büyük bir adım atması hedefleniyor.

Zhou, "Şimdi yeni bir güncelleme paketi hazırlıyoruz."

"Yeni aerodinamik paketin gayet iyi çalışmasını bekliyorum. Birkaç ondalık kazanmalıyız. Takımın bu güncellemelere çok ihtiyacı var, özellikle de ciddi sorunlarımız olan yarış temposunu arttırmak için güncellemeye ihtiyaç duyuyoruz."

"Hız açısından bakarsak, aracımız olmak istediğimiz pozisyonlarda değil."

"Tüm alanlarda gelişmemiz gerekiyor çünkü mücadele çok yakın ve pistin özelliklerine bağlı olarak her zaman geriye düşme riski var." dedi.

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