Zhou: "Alpine benim için bir seçenek"

Guanyu Zhou'nun Sauber ile olan sözleşmesi sezon sonunda sona eriyor ve bunun uzatılmama ihtimali bir hayli yüksek.

Yine de Çinli sürücü iyimserliğini kaybetmiyor ve 2025 için kendisine bir yarış koltuğu bulacağına inanıyor.

Zhou, "Sauber'deki koltuğun hâlâ boş olduğuna inanıyorum, bu yüzden bu seçenek hâlâ açık."

"Alpine ile de her zaman çok iyi bir ilişkim oldu. Bana çok yardımcı oldular ve F1'e girip, Alfa Romeo'ya katılmama izin verdikleri için onlara minnettarım."

"Diğer takımlara da açığım ve Alpine ile geleceğimi görüşmeye hazırım."

"Henüz hiçbir şeye karar verilmedi, ancak gridde kendim için bir yer olduğunu düşünüyorum. Fakat henüz nerede olduğunu bilmiyorum."

"Yedek sürücü olmak ya da 2025'i kenarda geçirmek istemiyorum."

"Kariyerimin bu noktasında Formula 1'den uzak bir yıl geçirmeyi göze alamam çünkü geri dönmek çok zor olur"

"Dolayısıyla kendime gridde bir koltuk bulmak istiyorum."

"Elbette başka bir seçenek kalmazsa başka seçenekleri değerlendireceğim ama şu anda bunu düşünmüyorum." dedi.