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Formula 1 / Belçika GP Haberler

Zhou, gelecek planları hakkında: "Önceliğim Alfa Romeo'da kalmak"

Zhou Guanyu, Alfa Romeo-Sauber takımıyla uzun vadeli yeni bir anlaşma yapma konusunda iyimser ve Audi'de kalmayı düşünüyor.

Zeynep Taş
Ekleyen:
Zhou Guanyu, Alfa Romeo C43

Zhou, Alfa Romeo ile olan iki yıllık anlaşmasının sonuna geliyor ve takım Audi'nin gelişinden önce 2024'ten itibaren Sauber'e geri dönüyor.

Çinli pilot, gelecek yıl ve sonrası için Sauber ile yeni bir anlaşma yapma konusunda iyimser ve 2026'da Audi için yarışmak için yeterince uzun süre gridde kalmayı umuyor.

Hafta sonu Belçika Grand Prix'si sırasında PlanetF1.com'a konuşan Zhou, şu anda ana önceliğinin 2026'da Audi için yarışmak amacıyla Sauber ile 2024 ve sonrasında da yarışmaya devam etmek olduğunu söyledi.

Zhou, "Audi devralmadan önce burada olmaktan mutluyum." 

"Ve şimdi, takımın bir üretici takıma dönüşeceğini bildiğimden, olmak için daha iyi bir yer yok."

"Tabii ki önceliğim burada kalmak çünkü düzenlemelerde büyük bir fark yaratacağımızı düşündüğüm yer burası. 2026'da takımda ve araçlarda yapılacak tüm değişikliklerle birlikte başka bir hikaye ve karışık bir grid olacak."

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Zhou, 2024 için bir karar verme zamanı yaklaşırken sözleşme görüşmeleri ile ilgili olarak şunları söyledi: "Evet, uzun bir anlaşma yapmayı tercih ederim." 

"Kesinlikle bir yıldan fazla bir anlaşma yapmaya çalışıyorum ve 2026 için açık fikirli olmaya çalışıyorum."

"Yani bunu görmemiz gerekiyor ama her pilot tüm kariyeri boyunca Formula 1'de kalmak ister. Öte yandan, bizim için mümkün olan şeyin ne olduğunu görmeliyiz. Puanlar, podyumlar, yarış zaferleri... Bunlar her zaman uzun vadeli hedeflerdir."

Görüşmelerin başlayıp başlamadığına gelince, Çinli pilot Sauber yönetimiyle ilk görüşmelerin yapıldığını doğruladı, ancak bu konuda temkinli bir yaklaşım sergiliyor.

"Evet, zaten bu konu hakkında konuşuyorduk." 

Zhou Guanyu, Alfa Romeo F1 Team

Zhou Guanyu, Alfa Romeo F1 Team

Fotoğraf: Michael Potts / Motorsport Images

"Bunu menajerime bırakıyorum. Ancak ekip şu ana kadar pistte çıkardığım işten memnun. Bu yüzden yaz tatilinden önce iyi bir şekilde bitirmek için çalışmaya devam edeceğiz ve ardından sezonun geri kalanı gelecek."

Zhou, F1'deki ikinci yılının ikinci yarısına girerken, padoktaki önemli insanların onun neler yapabileceğini bildiğini düşünüyor.

Zhou, "Budapeşte'den sonra insanların dikkatini çektiğimi hissediyorum, yani bu iyi bir şey ama öte yandan biraz sinir bozucu..." 

"Formula 1 araca bağlıdır, dolayısıyla zafer için savaşan bir aracınız varsa, her hafta sonu iyi bir performans gösterirsiniz."

"Ancak puanların dışında mücadele eden bir aracınız varsa, bunun için savaşmanız gerekir. Yani çoğu zaman perde arkasında olabilirsiniz ve insanlar sizi çok sık görmez."

"Ama bence açık olan şey, padoktaki insanlar her pilotun ne yaptığını biliyor. Herkesi izliyorlar ve diğer takımlar için gerçekten neler yapabileceğinizi görebiliyorlar. Ayrıca takımım da şu anda yaptığım işten memnun." dedi.

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