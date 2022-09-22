Zhou: "Geleceğimle ilgili haberler pozitif"

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Zhou Guanyu, geçen yıl Formula 2'de gösterdiği iyi performansın ardından bu yıl Alfa Romeo'da Valtteri Bottas'ın takım arkadaşı olmuştu.

Çinli sürücü, Alpine'in sürücü akademisinde yetişti ve takımla bir dizi F1 testi yaptı. Bu yıl F1'e adım atmasının ardından beklentilerin üzerine çıkan Zhou, neredeyse her yarışta hasız sürdü.

Zhou aynı zamanda Valtteri Bottas'la zaman zaman aynı tempoyu tutturup, tecrübeli takım arkadaşını geçmeyi başardı.

Yine de genç sürücünün geleceği henüz net değil ve 2022 sonunda bitecek anlaşmasının uzatılıp uzatılmayacağı merak konusu.

El Mundo Deportivo'ya konuşan genç sürücü, gelecek yıl için yaptıkları görüşmelerin pozitif yönde ilerlediğini söyledi.

Zhou, "Formula 1'deki ilk sezonumu geçiriyorum. Takım bundan ötürü performansımı sürekli olarak analiz ediyor."

"Onlardan olumlu geri bildirimler alıyorum, takım şu anda yaptığım işten çok memnun. Ben de onlarla işbirliği yapmaktan memnuniyet duyuyorum. Onlarla çalışmak gerçekten hoşuma gidiyor."

"Henüz yeni sözleşme konusunda bir karar alınmadı ancak iyi haberler alacağım konusunda umutluyum. Geleceğimi tartışmaya devam ediyoruz ve durum umut verici görünüyor. Fakat haberler için biraz daha beklememiz gerekiyor."

"İlk yıl görevim öğrenmek ve gelişmekti. Şimdi bir noktada podyumlar için savaşmak istiyorum, puan savaşı vermek yeterli değil." dedi.

"Umarım bu bir gün olur ancak bir sonraki adımı atmadan önce, spordaki ilk yıllarımdan bir şeyler öğrenmek çok önemli." dedi.