Zhou: "Geleceğimle alakalı kesinleşen bir şey yok"

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Formula 1'de yarışan ilk tam zamanlı Çinli sürücü olan Zhou, Alfa Romeo ile spordaki ilk sezonunu geçiriyor ve gelecek yıl gridde kalmak için yoğun bir savaş veriyor.

Valtteri Bottas'ın 2023 ve 2024 yılları için anlaşması bulunurken, Alfa Romeo şu anda Çinli sürücünün geleceğini değerlendirme aşamasında ve henüz nihai kararını vermiş değil.

Zhou'nun yanı sıra koltuk için adı geçen bir başka isim, Sauber'in genç yeteneği Theo Pourchaire gibi görünüyor.

İtalya Grand Prix'si öncesinde düzenlenen basın toplantısında konuşan Zhou, geleceğinin henüz netleşmediğini doğruladı ancak iki tarafın da birliktelikten memnun olduğunu dile getirdi.

Zhou Guanyu, Alfa Romeo C42

Zhou, "Evet, bu konu hakkında görüşüyoruz ve saklayacak hiçbir şeyimiz yok: Hem ben hem de takım, birbirimizden ve şimdiye kadar yaptığımız işten çok memnunuz."

"Şu ana kadar, bir çaylak olarak kolay bir yıl geçirmediğimi söylemeliyim. Fakat kendi açımdan, takımdaki herkesle çalışmaktan oldukça mutluyum ve evet, bu konuda görüşüyoruz."

"Henüz kesinleşmiş bir şey yok ama umarım yakında daha fazla bilgi paylaşacağım. Şu anda sadece harika bir yarış çıkarmaya ve takıma yeniden puan getirmeye odaklanmış durumdayım." dedi.

Bottas'ın şampiyonadaki 46 puanına karşılık Zhou, şimdiye kadar sadece beş puan toplayabildi ancak her iki sürücü de haziran ayındaki Kanada Grand Prix'sinden bu yana ilk 10'da yer almadı.

Alfa Romeo'nun puan almasını engelleyen sorunların ne olduğu sorusuna Zhou şu yanıtı verdi: "Birkaç sorun var, yaz tatilinden bu yana durum takım için çok zordu. Spa'da her iki aracımız da motor cezası aldı, bu da yarış için durumu mahvetti."

"Geçen hafta sonu, lastiklerin çalışması açısından muhtemelen sezonun en zorlu yarışıydı. Ayrıca mücadele de çok yakındı."

"Spa gibi düşük yere basma gücü isteyen bir pistte çok da kötü değildik. Bu yüzden Monza gibi bizim için önemli olan bir yarışta daha iyi bir hız yakalayabiliriz." dedi.