Zhou: "Geleceğim Ağustos ayında kesinleşebilir"

Çaylak sezonunda beklentileri karşılamayı başaran Zhou, böylece bir sezon daha Alfa Romeo'da kalmayı garantilemişti.

Bu sezon daha istikrarlı ve özgüvenli görünen Zhou'nun geleceği ise henüz belirsiz, nitekim gelecek sezondan itibaren takım Audi dönemi için hazırlanmaya başlayacak.

Ağustos ayında bir şeylerin kesinleşmesini bekleyen Zhou, "Yaz bitmeden net bir resme sahip olmak istiyorum, ne yapmamız gerektiğini görmeliyiz."

"Menajerim takımla görüşüyor, henüz bekleyişteyiz."

"Geçen yıl bu zamanlar şimdikinden daha endişeliydim çünkü takımın yapabildiğimiz işten oldukça memnun olduğunu hissediyorum."

"Bence bir şeyler olacak ama bunu anlamak biraz zaman alıyor. Takımdan ve çalıştığım insanlardan oldukça memnunum, bu yüzden açıkçası gelecek için devam etmek beni mutlu eder."

"Önceliğim burada kalmaya çalışmak. İki yılın ardından takım içinde gerçekten iyi yerim olduğunu hissediyorum." dedi.

Zhou Guanyu, Alfa Romeo C43 Photo by: Alfa Romeo

Geçen yıl özellikle yarışlarda Valtteri Bottas'ın epey gerisinde kalan Zhou, bu yıl takım arkadaşına epey yakın.

Bottas'a yakın kalabilme hedefinin kendisi tarafından mı yoksa takım tarafından mı konulduğu sorulan Zhou, "Sanırım her ikisinden de biraz var."

"Hız açısından maksimumu verebilmek istiyorum ve takım da benden geçen yıla kıyasla bir adım daha atmamı bekliyor."

"Diğer taraftan, geçen seneye göre geliştirmek istediğim bazı zayıflıklar var, neyse ki bu konuda bir adım ilerlediğimizi düşünüyorum. Puanlar dışında geri kalan her şey çok daha güçlü oldu."

"Yılın ilk sıralama seansından itibaren performans ve tek tur hızı açısından çok benzer sonuçlar elde ettik."

"Yarışlar açıkçası o hafta sahip olduğumuz pakete, bazen de şansa ve stratejiye bağlı ama genel olarak yılın başındaki hedeflerime ulaşabildim."

"Bunu başarmam fabrikadaki herkesi mutlu ediyor gibi görünüyor, bu yüzden gelecek için daha az endişeliyim." dedi.