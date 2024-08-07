Zhou: "Formula 1'de kalmak istiyorum"
Zhou Guanyu, takımdaki yönetim değişikliklerini ve Formula 1'deki geleceğini değerlendirdi.
Zhou Guanyu, Stake F1 Team Kick Sauber
Fotoğraf: Sam Bagnall / Motorsport Images
Geçtiğimiz günlerde Mattia Binotto'nun Audi/Sauber'e katılmasıyla birlikte takımda önemli değişiklikler yaşandı.
Çinli pilot, takımdaki bu ani değişikliklerin etkilerini ve Formula 1'deki geleceğinden neler beklemesi gerektiğini değerlendirdi.
Bugünkü basın toplantısında konuşan Zhou şöyle dedi: "Formula 1'de kalmak istiyorum."
"Farklı takımlarla da konuşuyoruz ancak Sauber her zaman seçeneklerden biri."
"Audi, mevcut imkanlarla daha iyi bir yerde olmayı bekliyordu ve bu sezon yaşanan sorunların ardından takımda bazı değişiklikler yapılması gerekiyordu. Bu yüzden şok olmadım çünkü zaten bazı söylentiler vardı."
"Ama sanırım herkes bu hafta öğrendi, bu yüzden çok önceden planlanmış bir karar gibi görünmüyor. Çok ani oldu.
"Tabii ki biz resmileşmeden önce konu ile ilgili bilgi aldık. Ben şok olmadım, sadece birlikte çalışmak ve bu sezonu umduğumuz gibi bitirmek önemliydi."
"Mattia yeni biri değil, onun mühendislik bilgisi ve deneyimi takıma büyük bir değer katacak. Henüz kendisiyle konuşma fırsatı bulamadım."
"Yeni yönetimle oturup her şeyi konuşmak ve ne istediklerini anlamak önemli. Kararlar yaz arasından önce verilmeyecek, Ekim gibi netleşecektir."
Zhou Guanyu, Stake F1 Takımı Kick Sauber C44, kıvılcımları ateşliyor
Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images
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