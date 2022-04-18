Zhou, F1'e yaptığı başlangıçtan memnun

Haberi dinle

Zhou Guanyu, Alpine'in genç sürücü akademisinden yetişmesinin ardından bu yıl Alfa Romeo ile F1'e adım attı.

İlk yarışında puan alan Guanyu, sonraki iki yarışta 11. olarak çaylak sezonuna güçlü şekilde başladı.

Şimdiye kadar neredeyse hatasız bir iş yapan Çinli sürücü, sezon başlangıcını Blick gazetesine şöyle yorumladı: "Bu yılki ilk hedefim puan almaktı ve şimdiye kadar aldığım puan sayesinde bunu zaten başardım. Şimdi tüm yarışlarda sıralama turlarında ikinci bölüme kalmayı ve yıl bitmeden en az bir kez son bölümde olmayı istiyorum."

"Kendimle gurur duyuyorum. Aslına bakarsak başlangıçta 11. olmak beni mutlu ederdi fakat şimdi hayal kırıklığı yaşıyorum. Örneğin Suudi Arabistan'da puan almalıydık ama ekstra pit stop nedeniyle idolüm Lewis Hamilton'ın gerisinde kaldım. Ekstra pit stop en az 25 saniye kaybetmeme neden oldu. Ben ise o yarışı Hamilton'ın 8 saniye ardında bitirdim."

"Melbourne'de de puan için mücadele edebilirdik. Albon son turda lastiklerini değiştirip piste döndüğünde onu yakaladım. Fakat lastiklerim çok aşınmıştı ve onunla 10. sıra için mücadele edemedim. Sonuç olarak 11. oldum."

Zhou Guanyu, Alfa Romeo C42 Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

Guanyu tüm gridle iyi anlaştığını söylüyor.

"Onlarla hiçbir sorunum olmadı. Çoğunu alt kategorilerden biliyordum hatta Mick Schumacher'le takım arkadaşıydık. Onunla önceki yıllarda diğerlerinden daha sık mücadele ettik. Yani herkes beni F1'e geçtiğim için tebrik etti ve yeni ailemde kendimi çok rahat hissettim."

"Padokta arkadaşlarım da var. Alpine'de bana çok yardımcı olan Fernando Alonso ve Daniel Ricciardo ile çok iyi bir ilişkim var."

"Ayrıca yanımda Valtteri gibi böylesine başarılı bir sürücü olması harika. Bu açıdan şanslı hissediyorum. Valtteri benim için bir akıl hocası gibiydi ve Bahreyn'deki ilk yarışımdan önce ona pek çok soru sordum. Beni her zaman çok dikkatli dinledi ve elinden geldiğince yadım etti. Hâlâ bana geliyor ve herhangi bir sorum veya şüphem olup olmadığını soruyor."

Guanyu ilk üç yarışta öğrendiği en büyük şey sorulduğunda ise, "Rakiplerinize saygı göstermenizi. Burada kimse sizi diğer serilerde olduğu gibi sert şekilde yoldan itmiyor. Formula 1'de rakiplerinize güvenebiliyorsunuz çünkü motor sporlarının en iyi kategorisindeki tüm pilotlar gerçekten çok yetişkin." dedi.