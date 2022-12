Zhou: "F1'e çabuk adapte olduğum için kendimle gurur duyuyorum"

2022 sezonuyla birlikte gelen kural değişiklikleri sebebiyle, F1'de hiçbir şey kesin değildi.

Büyük takımlardan biri kuralları yanlış yorumlayarak orta sıralara gerileyebilirdi, ya da bir orta sıra takımı harika bir fikirle 2009'da la Brawn'ın çift difüzör ile yaptığı gibi bir avantaj sağlayabilirdi.

Garanti edilebilecek tek şey, Zhou Guanyu'nun 2022 gridindeki tek çaylak olarak 'Yılın Çaylağı' ödülünü kazanacak olmasıydı.

F2'den yükselen Zhou, Mercedes'te Lewis Hamilton ile beş sezon takım arkadaşı olan Valtteri Bottas'ın yanına Alfa Romeo'ya geldi.

Çin'in ilk tam zamanlı Grand Prix pilotu kendi başarılarını övmenin yanı sıra, 10 kez yarış galibi Bottas'tan öğrendiği şeylerin ona çok şey kattığını söylüyor.

2022 Abu Dabi sezon finali öncesi RacingNews365.com, Zhou ile özel bir sohbet için bir araya geldi.

Zhou Guanyu, Alfa Romeo F1 Team, and Valtteri Bottas, Alfa Romeo F1 Team, talk on the grid

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images