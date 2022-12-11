Zhou: "F1'e çabuk adapte olduğum için kendimle gurur duyuyorum"
RacingNews365.com ile yaptığı özel bir röportajda Zhou Guanyu, ilk Formula 1 sezonunda nasıl hissettiğini ve Alfa Romeo'da Valtteri Bottas'tan neler öğrendiğini açıkladı.
2022 sezonuyla birlikte gelen kural değişiklikleri sebebiyle, F1'de hiçbir şey kesin değildi.
Büyük takımlardan biri kuralları yanlış yorumlayarak orta sıralara gerileyebilirdi, ya da bir orta sıra takımı harika bir fikirle 2009'da la Brawn'ın çift difüzör ile yaptığı gibi bir avantaj sağlayabilirdi.
Garanti edilebilecek tek şey, Zhou Guanyu'nun 2022 gridindeki tek çaylak olarak 'Yılın Çaylağı' ödülünü kazanacak olmasıydı.
F2'den yükselen Zhou, Mercedes'te Lewis Hamilton ile beş sezon takım arkadaşı olan Valtteri Bottas'ın yanına Alfa Romeo'ya geldi.
Çin'in ilk tam zamanlı Grand Prix pilotu kendi başarılarını övmenin yanı sıra, 10 kez yarış galibi Bottas'tan öğrendiği şeylerin ona çok şey kattığını söylüyor.
2022 Abu Dabi sezon finali öncesi RacingNews365.com, Zhou ile özel bir sohbet için bir araya geldi.
Zhou Guanyu, Alfa Romeo F1 Team, and Valtteri Bottas, Alfa Romeo F1 Team, talk on the grid
Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images
Zhou, "Bir pilot olarak kaydettiğim ilerlemeden çok memnunum, bu sporda çok fazla baskı var."
"Sezon başında bu baskıyla nasıl başa çıkacağım konusunda endişeliydim ama açıkçası, her şey iyi gidiyor."
"Bence şu anda bulunduğum noktaya ulaşmamı, yaptığım hatalar sağladı."
"İstediğimden daha fazlasını başardım, belki yarış dışı kaldığım anlar olmasaydı; kağıt üzerinde daha başarılı bir profil çizebilirdim. Ama en azından potansiyelimi göstermiş oldum." dedi.
Zhou, F2'de başardıklarına rağmen kendisine 'paralı pilot' etiketi yapıştırıldı. Ancak kısa sürede performansıyla, bu tür söylemlerin önünü kesmiş oldu.
Çinli pilot, "Amacım, benden şüphe duyan insanlara neler başarabileceğimi göstermekti. Yine de kafamdaki asıl soru şuydu: 'İlk puanımı elde etmek için ne kadar süre boyunca hızlı olmam gerekiyor?'"
"Ancak daha ilk yarışta [Bahreyn] 10. olarak puan elde ettim, böylece üzerimdeki baskı kalkmış oldu."
"İnsanların fikrini değiştirebildiğim için mutluyum, bu yüzden pist üzerindeki performansımdan da memnunum." dedi.
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