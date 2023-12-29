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Zhou, F1'deki geleceğiyle ilgili çılgın söylentileri umursamıyor

Sauber Formula 1 pilotu Zhou Guanyu, şampiyonadaki yeri sorgulanmaya başlandığında yayılan çılgın söylentileri umursamadığını söyledi.

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Zhou Guanyu, Alfa Romeo F1 Team

Zhou, eski adıyla Alfa Romeo takımına 2022'de katıldı. Ancak F1 tarihindeki ilk tam zamanlı Çinli pilot olması nedeniyle, bazı spekülasyonlar koltuğunun kazanılmaktan ziyade satın alındığı yönündeydi.

Bahreyn'deki ilk yarışında puan alarak bu söylentilere cevap verdi ve 2023 için de bir yıllık sözleşme kaptı. Daha sonra 2024 yılı için de bir anlaşma daha imzaladığı açıklandı.

Takım arkadaşı Valtteri Bottas'ın gelecek sezon da takımda kalması için bir opsiyon anlaşması yapılması formalite olarak görülürken, Zhou'nun İsviçre ekibindeki geleceği konusunda soru işaretleri vardı. İnsanlar, geciken anlaşmanın arkasında finansal destek eksikliğinin olabileceği yönünde spekülasyonlar yaptı.

Motorsport.com'a özel bir demeç veren Zhou, bu söylentilere karşı çıkarak gecikmenin sebebinin son birkaç ayrıntıyla ilgili olduğunu ve ortaya çıkan söylentilerin sorumlusunun politika olduğunu söyledi.

Yeterli mali desteğe sahip olmamanın gerçek olup olmadığı sorusuna Zhou, "Bu politika!"

"İnsanlar Sergio'nun [Perez] Meksika GP'sinde emekli olacağını söylüyordu ama hiçbir şey devam etmiyor. Fernando'nun [Alonso] [Red Bull'a katılmak için] koltuğunu değiştireceği söylentileri var. Bu çok saçma."

"Aslında medyayı daha iyi anlıyorum. Özellikle de diğer pilotlar ya da o ülkenin medyası dedikodu yaptığında, bu sizi endişelendiriyor. Ama içeriden dışarıya doğru, neler olup bittiğini biliyorsunuz. Onlar hakkında oldukça kolay bir anlayışa sahipsiniz." dedi.

Zhou Guanyu, Alfa Romeo C43

Photo by: Glenn Dunbar / Motorsport Images

Zhou Guanyu, Alfa Romeo C43

Zhou görüşmeler boyunca önceliğinin başka F1 takımlarıyla anlaşmak yerine, genç pilot ve FIA F2 şampiyonu Theo Pourchaire'in geleceğini de değerlendiren Sauber'de kalmak olduğunu söyledi.

Geleceğiyle ilgili spekülasyonlar ortaya çıktıkça Zhou sorulara gülüp geçiyor ve yanlış olduğunu bildiği için çıkarılan gürültüyü umursamadığını söylüyor.

Zhou, "Dürüst olmak gerekirse bu umurumda bile değil! Sözleşmemi ilk imzaladığımda aldığım diğer tüm çılgın yorumlar gibi."

"Sadece akışına bırakacağım, konuşmayı pistte bıraktığımdan emin olacağım. İnsanların neden burada olduğuma saygı duyduğundan emin olacağım diyordum. O zamandan beri her şey yolunda."

"Oldukça rahat biriyim ama bazı söylentileri görmek zaman zaman oldukça eğlenceli. Çünkü ne olacağını biliyorsunuz, sözleşmeyi imzaladınız, hala koltuğunuzu başkalarının alacağına dair söylentiler var."

"Bazen çok komik oluyor." dedi.

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