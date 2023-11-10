Prime'a abone ol
Formula 1
Haberler

Zhou: "F1'de olumsuz yorumları kabullenmek çok zor"

Formula 2'yi üçüncü olarak tamamladıktan sonra Formula 1'e adım attığında 'paralı pilot' etiketiyle karşılaşan Zhou Guanyu, olumsuz yorumları duymanın 'zor' olduğunu söylüyor.

Zeynep Taş
Editör Zeynep Taş
Yayın tarihi
Zhou Guanyu, Alfa Romeo C43

2021'de UNI-Virtuosi Racing için yarışan Zhou, F2'yi Oscar Piastri ve Robert Shwartzman'ın ardından üçüncü sırada tamamladı.

Piastri 2022 sezonu için Alpine'de yedek pilot ve Shwartzman Ferrari'de test pilot olarak görev alırken, Alfa Romeo ile anlaşarak F1'e adım atan kişi Zhou oldu.

Zhou'nun terfisinin Alfa Romeo'nun finansal bir kararı olduğu söylendi, ancak bu o zamanki takım patronu Fred Vasseur tarafından yalanlandı.

Vasseur, daha sonrasında BBC'ye verdiği demeçte 'işin mali yönü gizlenemez' dese de Çinli pilotun yeteneğine inandığını belirtti.

Öyle ki, gelecek sezon Zhou'nun yerine Sauber'in genç pilotu Theo Pourchaire'in getirileceği söylendiğinde bile Alfa Romeo, 2024'te İsviçreli takımla üçüncü bir sezon geçirecek olan pilotla yeniden anlaşarak bunu yalanladı.

Alfa Romeo patronlarına kendini kanıtlamış olmasına rağmen Zhou, F1'e girmek için bu kadar çok çalıştıktan sonra olumsuz yorumları duymanın 'zor' olduğunu söylüyor.

Zhou Guanyu, Alfa Romeo C43

Fotoğraf: Alfa Romeo

Zhou Guanyu, Alfa Romeo C43

The Players Tribune'e konuşan Zhou, "Kasım 2021'de Alfa Romeo koltuğuna geçeceğim açıklandığında, insanların benim hakkımda ne düşündüğünü biliyordum. Bunu duymamak mümkün değildi."

"Bu çok zor, çünkü hayatım boyunca böyle bir fırsat için çalıştım. Ailem çok fedakârlık yaptı, ben 12 yaşındayken Çin'den Sheffield'a taşındık. Her şeyimi verdim ve elbette biraz şans da yardımcı oldu."

"Ben daha yarışmaya fırsat bulamadan insanlar 'O bunu hak etmiyor, [başka bir pilot] burada olmalıydı, o sadece para sayesinde orada' diyorlardı."

"Anlıyorum, insanların kendi fikirlerine sahip olmalarına izin veriliyor ve elbette F1'de çok fazla politika var. Bunu herkes kadar ben de biliyorum."

"Ancak dışarıdan bakınca olup biten her şeyi görmek zor. Bulunduğum yere minnettarım ve bunun ne kadar büyük bir ayrıcalık olduğunun hâlâ farkındayım."

"Ama ben sadece bir insanım, elinde telefonu olan ve tüm bu gürültüyü duyabilen bir adamım." dedi.

paylaşım
yorumlar
Önceki haber F1 komiserleri, FIA'nın pist limitleri uygulamasındaki 'yetersizliğini' eleştirdi

Öne Çıkan Yorumlar

Henüz hiç yorum yapılmadı. İlk yorum yapan olmak ister misiniz?
Zeynep Taş
Daha fazlası
Zeynep Taş
Kazasının 10. yılı anısına bir Michael Schumacher belgeseli yayınlanacak

Kazasının 10. yılı anısına bir Michael Schumacher belgeseli yayınlanacak

Formula 1

Kazasının 10. yılı anısına bir Michael Schumacher belgeseli yayınlanacak Kazasının 10. yılı anısına bir Michael Schumacher belgeseli yayınlanacak

"Mercedes, McLaren ve Aston Martin'i analiz etmeli"

"Mercedes, McLaren ve Aston Martin'i analiz etmeli"

Formula 1

"Mercedes, McLaren ve Aston Martin'i analiz etmeli" "Mercedes, McLaren ve Aston Martin'i analiz etmeli"

Ralf: "Ferrari her zaman biraz 'sorunlu bir çocuk' olmuştur"

Ralf: "Ferrari her zaman biraz 'sorunlu bir çocuk' olmuştur"

Formula 1

Ralf: "Ferrari her zaman biraz 'sorunlu bir çocuk' olmuştur" Ralf: "Ferrari her zaman biraz 'sorunlu bir çocuk' olmuştur"

Guan Yu Zhou
Daha fazlası
Guan Yu Zhou
Bottas: “Yüksek rakım ve yavaş virajlar bizim avantajımıza olacak”

Bottas: “Yüksek rakım ve yavaş virajlar bizim avantajımıza olacak”

Formula 1
Mexico City GP

Bottas: “Yüksek rakım ve yavaş virajlar bizim avantajımıza olacak” Bottas: “Yüksek rakım ve yavaş virajlar bizim avantajımıza olacak”

Zhou’dan Stroll’e sert eleştiri: "Turumu mahvetti"

Zhou’dan Stroll’e sert eleştiri: "Turumu mahvetti"

Formula 1
Amerika GP

Zhou’dan Stroll’e sert eleştiri: "Turumu mahvetti" Zhou’dan Stroll’e sert eleştiri: "Turumu mahvetti"

Zhou, Alfa Romeo ile yeni anlaşmaya 'çok yakın'

Zhou, Alfa Romeo ile yeni anlaşmaya 'çok yakın'

Formula 1
Singapur GP

Zhou, Alfa Romeo ile yeni anlaşmaya 'çok yakın' Zhou, Alfa Romeo ile yeni anlaşmaya 'çok yakın'

Son Haberler

Kazasının 10. yılı anısına bir Michael Schumacher belgeseli yayınlanacak

Kazasının 10. yılı anısına bir Michael Schumacher belgeseli yayınlanacak

F1 Formula 1

Kazasının 10. yılı anısına bir Michael Schumacher belgeseli yayınlanacak Kazasının 10. yılı anısına bir Michael Schumacher belgeseli yayınlanacak

"Mercedes, McLaren ve Aston Martin'i analiz etmeli"

"Mercedes, McLaren ve Aston Martin'i analiz etmeli"

F1 Formula 1

"Mercedes, McLaren ve Aston Martin'i analiz etmeli" "Mercedes, McLaren ve Aston Martin'i analiz etmeli"

Bagnaia'nın ön kanadına 'yemek kutusu' sıkışmış

Bagnaia'nın ön kanadına 'yemek kutusu' sıkışmış

MGP MotoGP
Malezya GP

Bagnaia'nın ön kanadına 'yemek kutusu' sıkışmış Bagnaia'nın ön kanadına 'yemek kutusu' sıkışmış

"Red Bull, 2024 için şasi konseptini kökten değiştirecek"

"Red Bull, 2024 için şasi konseptini kökten değiştirecek"

F1 Formula 1

"Red Bull, 2024 için şasi konseptini kökten değiştirecek" "Red Bull, 2024 için şasi konseptini kökten değiştirecek"

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Prime
Prime
Formula 1

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Prime
Prime
Formula 1

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi? Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Prime
Prime
Formula 1

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü? Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Prime
Prime
Formula 1

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu? Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Mail listesine üye ol
Sosyal hesaplarımız
Motorsport.com uygulaması
Seri
Motorsport Network.
İletişim
© 2023 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
Prime'a abone ol