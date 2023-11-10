Zhou: "F1'de olumsuz yorumları kabullenmek çok zor"
Formula 2'yi üçüncü olarak tamamladıktan sonra Formula 1'e adım attığında 'paralı pilot' etiketiyle karşılaşan Zhou Guanyu, olumsuz yorumları duymanın 'zor' olduğunu söylüyor.
2021'de UNI-Virtuosi Racing için yarışan Zhou, F2'yi Oscar Piastri ve Robert Shwartzman'ın ardından üçüncü sırada tamamladı.
Piastri 2022 sezonu için Alpine'de yedek pilot ve Shwartzman Ferrari'de test pilot olarak görev alırken, Alfa Romeo ile anlaşarak F1'e adım atan kişi Zhou oldu.
Zhou'nun terfisinin Alfa Romeo'nun finansal bir kararı olduğu söylendi, ancak bu o zamanki takım patronu Fred Vasseur tarafından yalanlandı.
Vasseur, daha sonrasında BBC'ye verdiği demeçte 'işin mali yönü gizlenemez' dese de Çinli pilotun yeteneğine inandığını belirtti.
Öyle ki, gelecek sezon Zhou'nun yerine Sauber'in genç pilotu Theo Pourchaire'in getirileceği söylendiğinde bile Alfa Romeo, 2024'te İsviçreli takımla üçüncü bir sezon geçirecek olan pilotla yeniden anlaşarak bunu yalanladı.
Alfa Romeo patronlarına kendini kanıtlamış olmasına rağmen Zhou, F1'e girmek için bu kadar çok çalıştıktan sonra olumsuz yorumları duymanın 'zor' olduğunu söylüyor.
Fotoğraf: Alfa Romeo
Zhou Guanyu, Alfa Romeo C43
The Players Tribune'e konuşan Zhou, "Kasım 2021'de Alfa Romeo koltuğuna geçeceğim açıklandığında, insanların benim hakkımda ne düşündüğünü biliyordum. Bunu duymamak mümkün değildi."
"Bu çok zor, çünkü hayatım boyunca böyle bir fırsat için çalıştım. Ailem çok fedakârlık yaptı, ben 12 yaşındayken Çin'den Sheffield'a taşındık. Her şeyimi verdim ve elbette biraz şans da yardımcı oldu."
"Ben daha yarışmaya fırsat bulamadan insanlar 'O bunu hak etmiyor, [başka bir pilot] burada olmalıydı, o sadece para sayesinde orada' diyorlardı."
"Anlıyorum, insanların kendi fikirlerine sahip olmalarına izin veriliyor ve elbette F1'de çok fazla politika var. Bunu herkes kadar ben de biliyorum."
"Ancak dışarıdan bakınca olup biten her şeyi görmek zor. Bulunduğum yere minnettarım ve bunun ne kadar büyük bir ayrıcalık olduğunun hâlâ farkındayım."
"Ama ben sadece bir insanım, elinde telefonu olan ve tüm bu gürültüyü duyabilen bir adamım." dedi.
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