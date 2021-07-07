Zhou, F1’de ilk kez katıldığı antrenman seansında reytingleri artırdığını düşünüyor

Alpine akademisi pilotu, cuma günü Avusturya’da Fernando Alonso yerine ilk antrenman seansına çıktı.

Bu onu, 2013’te HRT ve Caterham’la piste çıkan Ma Qinghua’dan sonra bir Formula 1 Grand Prix’si hafta sonuna katılan tarihteki ikinci pilot yaptı.

Bu nedenle Çinli pilot, ülkesinin bu hafta sonu F1’e büyük bir ilgi gösterdiğini ve muhtemelen reytingleri yükselttiğini düşünüyor.

Seansın ardından konuşan Zhou, “Bu katıldığım ilk antrenman seansını izleyen çok sayıda insan vardır diye düşünüyorum.”

“Zamanım olduğunda kaç kişi izlemiş görmek için bakacağım çünkü dürüst olmak gerekirse bu sayının, normal bir yarış hafta sonundan çok daha fazla olduğuna inanıyorum.”

“Elbette, bunca yılın ardından ilk kez Çinli bir pilotun antrenman seansına katılmasını insanlar büyük bir ilgiyle izliyordur.”

22 yaşındaki pilot bu seansta, etkileyici bir performans göstererek diğer Alpine pilotu Esteban Ocon’un yaklaşık yarım saniye gerisinde ve sadece 3 sıra arkasında 14. olarak tamamladı.

Sonucundan memnun olduğunu söyleyen Zhou, birçok insanın onu izlediğini bilmenin getirdiği baskıyla araçta sınırları zorladığını söyledi.

Guanyu Zhou, Alpine A521 1 / 1 Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

“Açıkçası bu haftaya, üzerimde büyük bir baskı olduğunu hissederek başladım.”

“Çünkü kim bilir kaç kişi izliyordu, özellikle de kendi ülkemden. Muhtemelen Çin’de herkes izliyordu, belki de normal yarışlardan fazla sayıda insan bu seansı seyretmiştir.”

“Bu yüzden, iyi yapmam gerekiyordu ve hata yapmaya yer yoktu. Sadece keyif almaktan çok, Alonso’nun aracına iyi bakıp sınırlarda sürmeye çalıştım.”

“Bu nedenle, kesinlikle bunu yapmayı başardım. Mümkün olan en iyi şekilde aracın sınırlarını zorladım.”

Ayrıca genç pilot, bu deneyimin F2’ye döndüğünde şampiyonluk mücadelesinde çok işe yarayacağını düşünüyor.

“Yeni formatla birlikte pek çok kişinin şampiyonluğu kazanma şansı var.”

“Katıldığım ilk antrenman seansı özgüvenimi çok artırdı, bu yüzden araca bir sonraki binişimde çok daha rahat ve konsantre olacağım.”

“Bugün, kesinlikle bana bir sürücü olarak genel anlamda çok katkı sağladı.”