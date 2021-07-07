Biletler
Oturum aç

Motorsport Network

TV Biletler Mağaza Giorgio Piola İlanlar

Uygulamalarımızı indirin

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Biletler Mağaza Giorgio Piola İlanlar
Önceki / Albon, IndyCar'a geçiş yapabilir mi?
Formula 1 / Avusturya GP Haberler

Zhou, F1’de ilk kez katıldığı antrenman seansında reytingleri artırdığını düşünüyor

Ekleyen:

Avusturya Grand Prix'sinde birinci antrenman seansına katılarak ilk kez F1'de piste çıkan Guanyu Zhou, kendisini destekleyen Çinli taraftarlar sayesinde reytingleri artırdığını düşünüyor.

Zhou, F1’de ilk kez katıldığı antrenman seansında reytingleri artırdığını düşünüyor

Alpine akademisi pilotu, cuma günü Avusturya’da Fernando Alonso yerine ilk antrenman seansına çıktı.

Bu onu, 2013’te HRT ve Caterham’la piste çıkan Ma Qinghua’dan sonra bir Formula 1 Grand Prix’si hafta sonuna katılan tarihteki ikinci pilot yaptı.

Bu nedenle Çinli pilot, ülkesinin bu hafta sonu F1’e büyük bir ilgi gösterdiğini ve muhtemelen reytingleri yükselttiğini düşünüyor.

Seansın ardından konuşan Zhou, “Bu katıldığım ilk antrenman seansını izleyen çok sayıda insan vardır diye düşünüyorum.”

“Zamanım olduğunda kaç kişi izlemiş görmek için bakacağım çünkü dürüst olmak gerekirse bu sayının, normal bir yarış hafta sonundan çok daha fazla olduğuna inanıyorum.”

“Elbette, bunca yılın ardından ilk kez Çinli bir pilotun antrenman seansına katılmasını insanlar büyük bir ilgiyle izliyordur.”

22 yaşındaki pilot bu seansta, etkileyici bir performans göstererek diğer Alpine pilotu Esteban Ocon’un yaklaşık yarım saniye gerisinde ve sadece 3 sıra arkasında 14. olarak tamamladı.

Sonucundan memnun olduğunu söyleyen Zhou, birçok insanın onu izlediğini bilmenin getirdiği baskıyla araçta sınırları zorladığını söyledi.

Guanyu Zhou, Alpine A521

Guanyu Zhou, Alpine A521
1/1

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

“Açıkçası bu haftaya, üzerimde büyük bir baskı olduğunu hissederek başladım.”

“Çünkü kim bilir kaç kişi izliyordu, özellikle de kendi ülkemden. Muhtemelen Çin’de herkes izliyordu, belki de normal yarışlardan fazla sayıda insan bu seansı seyretmiştir.”

“Bu yüzden, iyi yapmam gerekiyordu ve hata yapmaya yer yoktu. Sadece keyif almaktan çok, Alonso’nun aracına iyi bakıp sınırlarda sürmeye çalıştım.”

“Bu nedenle, kesinlikle bunu yapmayı başardım. Mümkün olan en iyi şekilde aracın sınırlarını zorladım.”

Ayrıca genç pilot, bu deneyimin F2’ye döndüğünde şampiyonluk mücadelesinde çok işe yarayacağını düşünüyor.

“Yeni formatla birlikte pek çok kişinin şampiyonluğu kazanma şansı var.”

“Katıldığım ilk antrenman seansı özgüvenimi çok artırdı, bu yüzden araca bir sonraki binişimde çok daha rahat ve konsantre olacağım.” 

“Bugün, kesinlikle bana bir sürücü olarak genel anlamda çok katkı sağladı.”

paylaşım
yorumlar
Albon, IndyCar'a geçiş yapabilir mi?

Önceki haber

Albon, IndyCar'a geçiş yapabilir mi?
Yorumları görüntüle

Çok Okunanlar

1
Formula 1

Alonso: "2007'de Hamilton'la değil, takımla sorun yaşadım"

11 s
2
Formula 1

Verstappen'in Hamilton'dan uzaklaşmasını sağlayan yeni güncellemeler

16 s
3
Formula 1

Schumacher: "Raikkonen'in hareketi utanç vericiydi"

20 s
4
Formula 1

Brawn: ''Hamilton daha önce de zor zamanlardan geçti''

11 s
5
Formula 1

Red Bull: “F1’in yeni motorları keyif vermeli yoksa FE’den farkımız kalmaz”

14 s
Son Haberler
Zhou, F1’de ilk kez katıldığı antrenman seansında reytingleri artırdığını düşünüyor
F1

Zhou, F1’de ilk kez katıldığı antrenman seansında reytingleri artırdığını düşünüyor

13dk
Albon, IndyCar'a geçiş yapabilir mi?
IndyCar

Albon, IndyCar'a geçiş yapabilir mi?

38dk
Brawn: ''Hamilton daha önce de zor zamanlardan geçti''
F1

Brawn: ''Hamilton daha önce de zor zamanlardan geçti''

11 s
Alonso: "2007'de Hamilton'la değil, takımla sorun yaşadım"
F1

Alonso: "2007'de Hamilton'la değil, takımla sorun yaşadım"

11 s
Brawn: "Sprint sıralama formatının üzerinde çok çalıştık"
F1

Brawn: "Sprint sıralama formatının üzerinde çok çalıştık"

12 s
Son Videolar
Juan Pablo Montoya, Avusturya GP'sini yorumluyor 07:40
Formula 1
5 Tem 2021

Juan Pablo Montoya, Avusturya GP'sini yorumluyor

Avusturya Grand Prix'si Gridi 01:01
Formula 1
4 Tem 2021

Avusturya Grand Prix'si Gridi

Avusturya GP hakkında bilmeniz gerekenler 02:18
Formula 1
2 Tem 2021

Avusturya GP hakkında bilmeniz gerekenler

Formula 1: Alonso geri dönüşünden keyifli 00:50
Formula 1
30 Haz 2021

Formula 1: Alonso geri dönüşünden keyifli

Canlı yayın: 2021 Steiermark GP Motorsport.com değerlendirme yayını 00:00
Formula 1
27 Haz 2021

Canlı yayın: 2021 Steiermark GP Motorsport.com değerlendirme yayını

Daha fazlası
Selin Elif Köse
Palmer: “Mercedes, Avusturya’da beyaz bayrak çekti” Avusturya GP
Formula 1

Palmer: “Mercedes, Avusturya’da beyaz bayrak çekti”

Ricciardo: “Yarıştan daha çok keyif aldım” Avusturya GP
Formula 1

Ricciardo: “Yarıştan daha çok keyif aldım”

Binotto: “Carlos için beşincilik iyi bir sonuçtu” Avusturya GP
Formula 1

Binotto: “Carlos için beşincilik iyi bir sonuçtu”

Çok Okunanlar Bugün

Alonso: "2007'de Hamilton'la değil, takımla sorun yaşadım"
Formula 1 Formula 1

Alonso: "2007'de Hamilton'la değil, takımla sorun yaşadım"

Verstappen'in Hamilton'dan uzaklaşmasını sağlayan yeni güncellemeler
Formula 1 Formula 1

Verstappen'in Hamilton'dan uzaklaşmasını sağlayan yeni güncellemeler

Schumacher: "Raikkonen'in hareketi utanç vericiydi"
Formula 1 Formula 1

Schumacher: "Raikkonen'in hareketi utanç vericiydi"

Brawn: ''Hamilton daha önce de zor zamanlardan geçti''
Formula 1 Formula 1

Brawn: ''Hamilton daha önce de zor zamanlardan geçti''

Red Bull: “F1’in yeni motorları keyif vermeli yoksa FE’den farkımız kalmaz”
Formula 1 Formula 1

Red Bull: “F1’in yeni motorları keyif vermeli yoksa FE’den farkımız kalmaz”

Norris: ''Hamilton'ın beni övmesi, benim için çok anlamlı''
Formula 1 Formula 1

Norris: ''Hamilton'ın beni övmesi, benim için çok anlamlı''

Sofuoğlu: "Petronas SRT, Toprak'ı MotoGP'ye istiyor"
World Superbike World Superbike

Sofuoğlu: "Petronas SRT, Toprak'ı MotoGP'ye istiyor"

Zhou, F1’de ilk kez katıldığı antrenman seansında reytingleri artırdığını düşünüyor
Formula 1 Formula 1

Zhou, F1’de ilk kez katıldığı antrenman seansında reytingleri artırdığını düşünüyor

Son Haberler

Zhou, F1’de ilk kez katıldığı antrenman seansında reytingleri artırdığını düşünüyor
Formula 1 Formula 1

Zhou, F1’de ilk kez katıldığı antrenman seansında reytingleri artırdığını düşünüyor

Albon, IndyCar'a geçiş yapabilir mi?
IndyCar IndyCar

Albon, IndyCar'a geçiş yapabilir mi?

Brawn: ''Hamilton daha önce de zor zamanlardan geçti''
Formula 1 Formula 1

Brawn: ''Hamilton daha önce de zor zamanlardan geçti''

Alonso: "2007'de Hamilton'la değil, takımla sorun yaşadım"
Formula 1 Formula 1

Alonso: "2007'de Hamilton'la değil, takımla sorun yaşadım"

Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.