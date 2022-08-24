Zhou, F1 pilotlarının önemli konularda hemfikir olmalarından etkilenmiş

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Çinli pilot, Suudi Arabistan Grand Prix’sinde piste yakın bir bölgede füze saldırısı gerçekleşmesi üzerine yarışın yapılıp yapılmayacağına karar verilmesi gibi tartışmalı konularda Formula 1 sürücülerinin birlikte hareket etmesini “görmenin güzel” olduğunu söyledi.

Ayrıca Silverstone’da yaptığı büyük kaza ardından hem F1 hem de diğer pilotlardan gelen desteğin onu sevindirdiğini ve bunun onun için “çok anlamlı” olduğunu dile getirdi.

Zhou, “Öncelikle Formula 1’in ve padoktaki diğer pilotların iyi olup olmadığımı sorması çok güzeldi. Bu benim için çok büyük anlam ifade ediyordu.”

“Böyle şeylerin [kazaların] yaşandığını kimse görmek istemiyor ve bu kazadan sağlam bir şekilde çıkabildiğim için güvenlik konusundaki gelişmelerden çok mutluyum. Kazada beni koruyan en önemli şey Halo’ydu.”

“Formula 1’in çok büyük bir grup ve aile olduğunu hissediyorum. Bence tüm pilotlar birbirlerini destekliyorlar.”

“Suudi Arabistan’da da olduğu gibi grup olarak birlikte hareket ediyoruz. Gelecekte Formula 1’in en iyi hale gelmesi için seriyi geliştirmeye çalışıyoruz ve bir çaylak olarak bunu görmek oldukça şaşırtıcı ve güzeldi.”

“Çünkü geçtiğimiz yılda, onları izlerken, birçok pilotun birbirleriyle büyük mücadeleler verdiğini ve konuşmadıklarını görüyorduk. Ancak bunlar değişiyor.” ifadelerini kullandı.

Zhou Guanyu said he received a lot of support from his peers after his Silverstone crash. Photo by: JEP / Motorsport Images

Zhou, 2021 Formula 2 şampiyonasını üçüncü sırada tamamladı ve 2022 sezonunda Antonio Giovinazzi’nin yerine gelerek Alfa Romeo’ya katıldı. Genç pilot şu anda eski Mercedes pilotu Valtteri Bottas’ın takım arkadaşı olarak yarışıyor.

Çaylak pilot, şimdiye kadar F1’de 5 puan topladı ve bu puanlardan ilkini Bahreyn’de yani sezonun ilk yarışında kazandı. Ardından ise Kanada Grand Prix’sini 8. sırada bitirerek yine puan almayı başardı.

Zhou diğer pilotların ne kadar arkadaş canlısı olduğunu görmenin onun için “büyük bir sürpriz” olduğunu da ekledi ve şu yorumlarda bulundu: "Hâlâ birbiriyle konuşmayan bazı pilotlar olabilir. Yine de biz büyük bir grubuz ve hepimiz aynı mesajı aynı şekilde vermeye çalışıyoruz. Ben buradayım dersem başkası çıkıp 'az ötedeyim' demez, herkes 'buradayım' der."