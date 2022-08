Zhou, F1 pilotlarının önemli konularda hemfikir olmalarından etkilenmiş

Çinli pilot, Suudi Arabistan Grand Prix’sinde piste yakın bir bölgede füze saldırısı gerçekleşmesi üzerine yarışın yapılıp yapılmayacağına karar verilmesi gibi tartışmalı konularda Formula 1 sürücülerinin birlikte hareket etmesini “görmenin güzel” olduğunu söyledi.

Ayrıca Silverstone’da yaptığı büyük kaza ardından hem F1 hem de diğer pilotlardan gelen desteğin onu sevindirdiğini ve bunun onun için “çok anlamlı” olduğunu dile getirdi.

Zhou, “Öncelikle Formula 1’in ve padoktaki diğer pilotların iyi olup olmadığımı sorması çok güzeldi. Bu benim için çok büyük anlam ifade ediyordu.”

“Böyle şeylerin [kazaların] yaşandığını kimse görmek istemiyor ve bu kazadan sağlam bir şekilde çıkabildiğim için güvenlik konusundaki gelişmelerden çok mutluyum. Kazada beni koruyan en önemli şey Halo’ydu.”

“Formula 1’in çok büyük bir grup ve aile olduğunu hissediyorum. Bence tüm pilotlar birbirlerini destekliyorlar.”

“Suudi Arabistan’da da olduğu gibi grup olarak birlikte hareket ediyoruz. Gelecekte Formula 1’in en iyi hale gelmesi için seriyi geliştirmeye çalışıyoruz ve bir çaylak olarak bunu görmek oldukça şaşırtıcı ve güzeldi.”

“Çünkü geçtiğimiz yılda, onları izlerken, birçok pilotun birbirleriyle büyük mücadeleler verdiğini ve konuşmadıklarını görüyorduk. Ancak bunlar değişiyor.” ifadelerini kullandı.

Zhou Guanyu said he received a lot of support from his peers after his Silverstone crash.

Photo by: JEP / Motorsport Images