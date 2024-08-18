Zhou, F1 geleceği hakkında medyada çıkan spekülasyonları "aptalca ve saygısızca" buluyor

Zhou Guanyu “aptalca” ve “saygısızca” bulduğu medya söylentilerine yanıt verdi.

25 yaşındaki Zhou Guanyu, RacingNews365'e verdiği özel röportajda, finansal desteği hakkındaki spekülasyonlara dikkat çekerek, medyada yer alan rakamların doğru olması durumunda koltuğunu garantileyebileceğini esprili bir şekilde belirtti.

Stake pilotunun gelecek sezon için sözleşmesi bulunmuyor. F1'de kalmak için tek gerçekçi şansı Audi ve Alpine'e bağlı.

Mevcut takımında ise, Nico Hulkenberg'in yanında kimin yer alacağına bağlı olarak durumu belli olacak. Takım arkadaşı Valtteri Bottas'ın da şu anda sözleşmesi bulunmuyor.

Jack Doohan'ın, Enstone merkezli takımda Pierre Gasly ile birlikte yarışma şansının yüksek olduğu düşünülüyor. Liam Lawson ve Gabriel Bortoleto da Sauber koltuğu için rekabet ediyorlar.

Zhou’nun aynı zamanda Kevin Magnussen'in Haas koltuğuyla da adı anılmıştı ancak Amerikan ekibi Esteban Ocon'da karar kıldı. Zhou, geleceğiyle ilgili spekülasyonlara değinirken bu konuya da değindi.

Çinli pilot, “Öncelikle, medyada çok fazla aptalca söylenti var.”

Zhou Guanyu, Stake F1 Takımı Kick Sauber C44 Fotoğraf: Sam Bloxham / Motorsport Images

“Geçmişte bazı söylentiler duydum ve ilk kez biriyle bu konuda konuşuyorum çünkü açıkça söylemek istiyorum. Bazı haberle göre şunları söylemişim: 'Ne kadar para getireceğimi bilmiyorum', 'Takımlardan biriyle konuşuyorum'.”

“Bahsettikleri takım Stake değil ama hangi takım olduğunu söylemeyeceğim, daha yeni sürücülerinin ayrıldığını duyurdular.”

“Demek istediğim, o dönemde o takımla neredeyse hiç konuşmadım, ancak söylentiler sadece masaya getirebileceğim sponsor parasının miktarıyla ortaya çıkıyor.”

“Keşke buna sahip olsaydım, belki Sauber'e birlikte yatırım yapabilir ve bundan bir fayda sağlayabilirdim.”

“Bu konuda birçok söylenti var, bu durum oldukça komik, ama bir yandan da bunları söylemek biraz saygısızca." dedi.

2022 ve 2023'te F1 kariyerini başlatmak için muhteşem olmasa da istikrarlı iki yılın ardından, Zhou bu dönem nispeten mücadele etti.

Zhou, F1 kariyerine 2022 ve 2023 yıllarında tutarlı, ancak etkileyici olmayan iki sezonla başlamıştı. Ancak bu yıl, önceki performanslarına kıyasla zorlandı.

Sezonun açılış yarışı olan Bahreyn Grand Prix'sinde elde ettiği 11’incilik derecesi, kendisinin ve takımının tam mesafe yarışlarındaki en iyi derecesi olarak kalmaya devam ediyor ve bu nedenle Zhou, sürücüler sıralamasında Bottas'ın önünde yer alıyor.

Bununla birlikte, iki pilot arasında özellikle tek turluk hız konusunda belirgin bir fark var. Sıralama turlarında Fin pilot Zhou'ya 13-1 üstünlük sağladı.

Çin sprint yarışından bu yana, 25 yaşındaki Zhou puan almaya yaklaşmadı; dokuzuncu olduğu yarışta az farkla Stake'in bu sezonki ilk ve tek puanını kaçırdı.

Zhou, zayıf sonuçlara rağmen, kendini kanıtlamaya odaklandığını ve bunun dördüncü bir F1 sezonuna dönüşmesini umduğunu belirtti.

"Diğer taraftan, Graeme [Lowdon, Zhou'nun yönetim ekibinin bir parçası] ve ben, pistte neler yapabileceğimi göstermek için çok çalışıyoruz ve kendisi de hâlâ masada olan birkaç seçeneğe bakıyor." diye açıkladı.