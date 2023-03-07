Zhou, en hızlı tur puanını Alpine'e vermemek için en hızlı turu atmış

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Alfa Romeo, beklendiği üzere sezon başında orta grubun en hızlı takımı olmak adına Alpine ve McLaren gibi takımlarla mücadele içerisinde.

Bu yıl takımla ikinci yılını geçiren Valtteri Bottas, geçen pazar günü gerçekleştirilen yarışta sekizinci olmayı başardı ve takımına dört puan getirdi.

Zhou Guanyu ise hafta sonunu puansız kapattı. Fakat Çinli sürücü, son anlarda ilginç şekilde en hızlı tur için pite girdi.

O noktada en hızlı tur puanı, Alfa Romeo'nun rakiplerinden Alpine'in elindeydi fakat Zhou, son turunda en hızlı turu attı ve puanı alamasa da, bu puanın Fransız ekibe gitmesine izin vermemiş oldu.

Alfa Romeo'nun şef pist üstü mühendisi Xevi Pujolar, bunun bir taktik olduğunu doğruladı.

Pujolar, "Zhou startta çok fazla patinaja kaldı ve orada biraz sıra kaybettik."

"Ondan sonra, yarışın ortalarına doğru tekrar mücadeleye girip giremeyeceğimizi görmeye çalışıyorduk. Bu yüzden yarışın son bölümü için yumuşak lastik stratejisi denedik."

Zhou Guanyu, Alfa Romeo Racing C43 Fotoğraf: Alfa Romeo

"Fakat son pitten önce istediğimiz tempoyu yakalayamadık."

"Bu yüzden Zhou'yu en hızlı turu atması için pite alarak en azından bir 'takım çalışması' yapmaya çalıştık."

"En hızlı turu atma konusunda harika bir iş çıkardı ve böylece şu anda rakibimiz olan Alpine'den bu puanı aldık." dedi.

Çinli pilot da ilk turun ardından yarışının tehlikeye girdiğini söylüyor.

"İlk turdan sonra dezavantajlı durumdaydık. Herkes DRS kullandığı için kimsenin geçiş yapamadığı bir grupta sıkışıp kaldım."

"Ayrıca sanal güvenlik aracı konusunda da şanssızdım çünkü bundan kısa bir süre önce yumuşak lastiğe geçmiştim. Yapabileceğim başka bir şey yoktu."

"Yine de önemli olan aracımızın potansiyelini gösterebilmekti. Eminim ilerleyen haftalarda daha da güçlü olacağız."

"Hafta sonuna zor bir başlangıç yaptıktan sonra Valtteri'nin puan aldığını görmek güzel."

"Bence 2022'nin son yarışını bitirdiğimiz nokta dikkate alındığında, sezona iyi başladık."

"Hâlâ yapılması gereken çok iş var ama mücadele etmeye devam edeceğiz."