Zhou: "Çok güçlü bir yarış geçirdim"

Çinli pilot, 13. sıradan başladığı yarışı 9. bitirerek takımına iki puan kazandırmayı başardı.

İspanya Grand Prix'sine start için gridin çoğunluğu kırmızı logolu yumuşak lastikleri tercih etti. Pirelli tarafından yumuşak lastikler için pitlerin 13. tur itibariyle başlaması tahmin ediliyordu, ancak bazı pilotlar pitlere oldukça erken başladı.

Zhou da bu pilotlardan biriydi ve henüz 9. turdayken pite girdi.

Erken pitin puan almasında kendisine avantaj sağlayıp sağlamadığı sorulduğunda Zhou, şu yanıtı verdi: "Evet, bence oldukça önemliydi ama sanırım pitstop biraz yavaştı, bu yüzden tehdit altındaydım ve Tsunoda'ya pozisyon kaybettim. Çünkü çok soğuk lastiklerim vardı ve ısıtmakta zorlandım."

"Bilirsiniz, pozisyonu korumak için erken pite girmek bir fırsattır ancak bu lastik yönetimiyle hayatta kalıp kalamayacağınızla ilgilidir. Benim açımdan her şey kontrol altındaydı, bu yüzden sonuna kadar çok güçlü bir yarış geçirdim."

Yuki Tsunoda, AlphaTauri AT04, battles with Zhou Guanyu, Alfa Romeo C43 Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images

"Her şey yüksek hızda kontrol altında tutmakla ilgili ve ben de bunu yaptım, belki pozisyon kaybettim ama sonra zorlandıklarını gördüğüm anda geçiş şansımı kullandım. Yani evet, aslında yeni düzen yarış için şaşırtıcı derecede iyiydi. Çünkü son virajda lastikler aşındıkça aslında çok daha yakından takip edebiliyorsunuz ve genel olarak benim açımdan iyi bir performans oldu, sanırım takım da bana doğru zamanda doğru bilgiyi verdi, bu yüzden Haas'ı geçebildik ve sonra AlphaTauri'yi yakalayabildik."

Zhou, puan aldıkları için çok mutlu olduğunu ve bunun takım için büyük bir rahatlama sağlayacağını belirtti.

"Evet, bu bizim için, buradaki ve Hinwil'deki ekip için büyük bir rahatlama. Sezon başlangıcı takım için zor oldu, sonunda bugün hak ettiğimiz bazı puanları aldık. Araç harikaydı ve bunu kullanabildiğim için kendimi rahat hissediyordum. Yani evet, iyi bir yarış çıkardık."