Zhou: "Çin'deki herkes benden Formula 1'e girmemi bekliyordu"

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Guanyu Zhou, kariyerinin ilk yıllarında Ferrari sürücü akademisindeydi ve sonrasında Renault/Alpine'in programına katıldı. Çinli sürücü geçen yıl Formula 2'de güçlü bir sezon geçirdi ve yılı üçüncü sırada tamamladı.

Fakat Alfa Romeo, sezonun bitmesinden çok önce Zhou ile ilgilenmeye başladı ve sonunda Çinli sürücüyle anlaştı.

Zhou, tarihteki ilk Çinli Formula 1 pilotu olmaktan memnun olsa da, F1'de yarışmak için üzerinde çok fazla baskı hissettiğini söyledi.

Motorsport.com'a konuşan Zhou, "Geçen yıl, anlaşma sonuçlanmadan önce bile baskı hissettim."

"Benim hakkımda Çin'de çok fazla şey konuşuldu ve ülkemdekiler beni gerçekten Formula 1'de görmek istiyorlardı. Şu noktada, önümüzdeki beş ila on yıllık süre içerisinde Çin için tek umut bendim. Bu yüzden gerçekten olmasını istedim."

"Geçen yıl çok baskı vardı çünkü gerçekten başarmalıydım. Bu yıl başaramasaydım Formula 1'e girme şansım o kadar azalırdı."

"Şimdi başarmış olmam, baskının biraz olsun azalmasını sağlıyor. Elbette Formula 1'in getirdiği baskı var. Sonuçta beni dünyanın dört bir yanındaki insanlar görecek ve yarışlar sırasında ne yaptığımı yakından takip edecekler."

"Fakat son iki veya üç yılda çok fazla baskı hissetim. Bu da beni asla kendimi geliştirmekten alıkoymadı."

"Başlangıçtan itibaren yargılanacağımı biliyorum fakat bu, Formula 1'e yeni gelen herkes için aynı. Bu, son yıllarda özellikle internetin öne çıkan rolü ile daha da yaygınlaşıyor. Kendimi adapte edebilmem için zamana ihtiyacım olduğunu biliyorum ve bu nedenle çıta kendim için çok yüksek değil."

"Formula 1'de iyi adımlar atmak istiyorum ama aynı zamanda her yarışta kendimi geliştirmeye devam etmeliyim."

"Umarım en kısa zamanda başarırım ama öğrenmem gereken çok şey olduğunu düşünüyorum. Kesinlikle sezonun ilk yarısı, adapte olmaya çalışmakla ilgili olacak. Bundan sonra hızla gelişebileceğimi umuyorum." dedi.