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Formula 1 Haberler

Zhou: "Çaylak yılım için Bottas'tan daha iyi bir takım arkadaşı olamazdı"

Ekleyen:
Çeviren:
Aybike Simay Erden

Alfa Romeo pilotu Guanyu Zhou, F1'deki çaylak yılı için "dürüst" Valtteri Bottas'tan daha iyi bir takım arkadaşı olamayacağını söyledi.

Zhou: "Çaylak yılım için Bottas'tan daha iyi bir takım arkadaşı olamazdı"
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Zhou, 2022 için Alfa Romeo ile anlaşma imzaladıktan sonra F1'de yarışan ilk Çinli sürücü olacak.

Zhou, Mercedes ile geçirdiği beş yılın ardından takıma gelen Bottas ile takım arkadaşı olacak.

İkili, geçtiğimiz yıl Abu Dhabi'de gerçekleştirilen sezon sonu testlerinde ilk deneyimlerini yaşadılar.

Zhou, Mercedes'in art arda takımlar şampiyonluğunu kazanmasına yardım eden Bottas'ın ne kadar iyi olduğunu bilmesine rağmen, Finli'ye karşı yarışmanın onun için çok büyük bir avantaj olacağını düşünüyor.

Zhou, "Bir çaylak için, ilk sezonunda takım arkadaşı olarak Bottas'tan daha iyi bir seçenek düşünmüyorum."

"Eğer onu yeneceksem, Formula 1'e ve yeni araca en başından itibaren hızlıca alışmam ve çok çalışmam gerektiğini biliyorum."

"Ancak onun benim öğrenme sürecimi atlatmama yardımcı olacağına inanıyorum. O çok dürüst bir sürücü. Bildiklerini takımıyla ve benimle paylaşıyor ve tartışıyor. Bu çok yardımcı oluyor."

"Sonuçta o F1'de çok fazla podyum ve galibiyet elde etmiş bir sürücü. Bütün sürücüler arasında Hamilton'ı geçebilen çok az sürücü var ve o da bunlardan biri."

"Bence o harika bir referans ve çok güçlü bir takım arkadaşı. Umarım gelecek yıl onunla birlikte gelişebilirim." dedi.

Guanyu Zhou, Alfa Romeo Racing C39 mule

Guanyu Zhou, Alfa Romeo Racing C39 mule

Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

Geçtiğimiz yıl F2'de aldığı beş galibiyetle üçüncü olan Zhou, Kasım ayında F1'de yarışacağının doğrulanmasının ardından Çin'de gündem oldu.

Zhou, F1'deki ilk sezonundaki hedefleri hakkında, takıma puan getirmekte kararlı olduğunu söyledi.

Zhou, "Öncellikle puan almak istiyorum."

"Aracın ne kadar rekabetçi olacağını bilmiyorum. Daha net bir şekilde anlamak için sezonun başlamasını beklemeliyiz."

"Şahsen önce puan almak istiyorum. Ancak sezonun başında üzerimde çok fazla baskı olmaması için bunun ilk iki yarışta başarılabilir olup olmayacağını düşünmeyeceğim."

"F1'de yarışmanın keyfini çıkarmak istiyorum, takım arkadaşımdan ve mühendislerden öğrenmek ve kendimi her açıdan geliştirmek istiyorum."

"Tüm alanlarda geliştiğimde, sonuçlar kendiliğinden gelecektir." dedi.

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