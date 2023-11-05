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Zhou: "Burada ilk ona girebilecek tempoda değiliz"

Alfa Romeo pilotu Zhou Guanyu, Interlagos'ta yeterince hızlı olmadıklarını kabul ediyor.

Editör Ezel Tan
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Zhou Guanyu, Alfa Romeo C43

Alfa Romeo'nun Interlagos'taki sprint yarışı performansı pek de parlak değildi ve Zhou Guanyu ancak 17. olabildi.

Çinli sürücü Pazar günü son sıradan start alacak ve sprintten sonra takımın "kapalı park" kurallarını delmeyi ve aracın ayarlarını yarış hızlarını arttıracak şekilde değiştirmeyi düşündüğünü söyledi.

Zhou, "Genel olarak iyi görünüyorduk ve etrafımızda başlayan rakiplerimizle mücadele etmeyi başardık fakat hızımız ilk ona girecek kadar yüksek değildi."

"Maalesef DRS trenine takıldım ama finişe yaklaşırken bir sıra yükseldim."

"Bakalım yarışta neler yapabileceğiz? Son sıradan başladığımız için pek çok farklı seçenek var. Önemli olan elimizdeki araçtan maksimumu almak ama ne yazık ki şu ana kadar hafta sonu bizim için çok zor geçti."

"Takımla birlikte yarın iyi bir sonuç almak adına neler yapabileceğimize bakacağız." dedi.

Valtteri Bottas, Alfa Romeo C43

Fotoğraf: Simon Galloway / Motorsport Images

Valtteri Bottas, Alfa Romeo C43

Takım arkadaşı Valtteri Bottas ise beş sıra gerilediği yarışın ardından lastik ısınmasından şikayetçi.

Fin pilot, "Sprint sırasında Alex Albon'un aracımdan sıçrayan yağdan şikayetçi olduğunu duydum. Sorunun tam olarak neyden kaynaklandığını göreceğiz."

"Bununla ilgili olup olmadığını bilmiyorum ama finişe doğru tempom belirgin şekilde düştü."

"Görünüşe bakılırsa hız eksikliği pistin özelliklerinden kaynaklanıyordu."

"Araç virajlarda oldukça fazla kaydı ve bu da lastiklerin aşırı ısınmasına yol açtı."

"Yarışın daha serin koşullarda yapılmasını umuyorum. Bu sayede lastiklerle çalışmak bizim için daha kolay olacak." dedi.

Bottas düzlüklerdeki yavaşlığı da yere basma gücü paketine bağladı.

"Lastikler aşırı ısınıyor ve aynı zamanda büyük bir kanat kullanmak zorunda kalıyoruz. Bu da düzlükte yavaşladığımız anlamına geliyor. Dolayısıyla durum kolay değil."

"Kalan yarışlarda şampiyonadaki yerimizi sağlamlaştırmak için daha çok puan kazanmak istiyoruz."

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