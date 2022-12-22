Zhou: "Bottas'ın desteği iyi hissettirdi"

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Zhou, ilk F1 yarışı olan Bahreyn Grand Prix'sinde puan kazanmayı başardı. Ancak sezonun geri kalanında araçtaki güvenilirlik sorunları ve yarışlardaki talihsiz koşullar onun gerçek performansını göstermesine engel oldu.

F1'deki ilk Çinli pilot olan Zhou, 'paralı pilot' olduğu yönündeki iddialara rağmen sezon boyunca iyi bir performans gösterdi.

Zhou'ya göre onun iyi performans göstermesine yardımcı olan şey, Mercedes'ten gelen Bottas ile kurduğu ilişkiydi.

Fin pilot, Hinwil merkezli takımın gelişimi için 'ekip çalışmasına' önem verdi ve çaylak pilot Zhou'ya destek oldu.

GPFans ile sezon sonu röportajında konuşan Zhou, "O, çok açık biri. Hiçbir şey saklamıyor."

“İki aracın da gerçekten birlikte çalıştığını görmek harikaydı, harika bir takım oyunuydu."

"Her zaman takım için en iyisini düşünüyoruz, eğer pist üzerinde birimizin pozisyona ihtiyacı varsa birbirimize yardım ediyoruz."

"Bu iyi bir atmosfer sağlıyor, bundan sonrası tamamen ilişkimizi geliştirmekle ilgili."

“[Bottas] bana her zaman tavsiyelerde bulundu, özellikle de ilk altı yarışta çok yardımcı oldu çünkü o zamanlar benim için bilinmezlik söz konusuydu. Ondan bu tavsiyeleri almak gerçekten çok güzeldi."

"Bunları o da yaşadı, çaylaklıktan 10 yıllık deneyimi olan bir pilot haline geldi."

“Bu benim de yaşamak istediğim bir şey, bu yüzden onun desteği iyi hissettirdi." dedi.