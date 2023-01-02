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Formula 1 Haberler

Zhou: "Bottas en çok şey öğrendiğim isimlerden birisi"

F1 2022 gridindeki tek çaylak olan Zhou Guanyu, Valtteri Bottas'ın kendisine çok yardımcı olduğunu söylüyor.

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Zhou: "Bottas en çok şey öğrendiğim isimlerden birisi"
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Kapsamlı yönetmelik değişikliklerinin ardından pek çok takım istikrarın fayda getireceği umuduyla mevcut sürücülerini korumayı seçerken, Alfa Romeo aynı yolu izlemedi.

Kimi Raikkonen'in emeklilik kararı sonrası Valtteri Bottas ile anlaşan, Antonio Giovinazzi'nin yerine de çaylak Zhou Guanyu'yu getiren Alfa Romeo, sezona çok iyi başladı.

İlk yarışlarda özellikle Bottas iyi puanlar kazandı ve araç sezon ilerledikçe geride kalsa da, takımlar şampiyonasını altıncı bitirdiler.

Çaylak Zhou, ilk yılında zaman zaman puan almayı başardı ve hatasız sürüşüyle genel olarak beklentileri karşılamış oldu.

Yılın ardından konuşan Çinli sürücü, "Bu yıl oldukça zordu çünkü sezon öncesi Barselona ve Bahreyn'de iki ya da üç gün geçirmemize rağmen, bu günlerin tamamında sürüş yapamadım."

"Ayrıca dalgalanma ile ilgili pek çok sorun yaşadık, bu yüzden normal programı da uygulayamadık. Dolayısıyla Bahreyn bizim için oturup verileri analiz edebildiğimiz ilk gerçek test oldu."

"Bu da hiç kolay değil çünkü aracı öğrenmek için üç gününüz oluyor. Bu sıralama performansım üzerindeki en büyük faktörlerden biriydi. İlk altı yarışta, tek turda araçtan her şeyi alamadım. Fakat sonrasında hızlı şekilde öğrendim." dedi.

Zhou, Bottas'ın kendisi için "iyi bir öğretmen" olduğunu da ekliyor.

"[O] kesinlikle yarış kariyerimde gördüğüm en iyi öğretmenlerden biri. Elbette çok iyi anlaştığım pilotlar oldu ama Valtteri bana yardım etmek için zaman ayırdı."

"Profesyonel bir Formula 1 pilotu olabilmek adına onun pistte ve pist dışında yaptıklarını kopyalamaya çalıştım."

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