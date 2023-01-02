Zhou: "Bottas en çok şey öğrendiğim isimlerden birisi"
F1 2022 gridindeki tek çaylak olan Zhou Guanyu, Valtteri Bottas'ın kendisine çok yardımcı olduğunu söylüyor.
Kapsamlı yönetmelik değişikliklerinin ardından pek çok takım istikrarın fayda getireceği umuduyla mevcut sürücülerini korumayı seçerken, Alfa Romeo aynı yolu izlemedi.
Kimi Raikkonen'in emeklilik kararı sonrası Valtteri Bottas ile anlaşan, Antonio Giovinazzi'nin yerine de çaylak Zhou Guanyu'yu getiren Alfa Romeo, sezona çok iyi başladı.
İlk yarışlarda özellikle Bottas iyi puanlar kazandı ve araç sezon ilerledikçe geride kalsa da, takımlar şampiyonasını altıncı bitirdiler.
Çaylak Zhou, ilk yılında zaman zaman puan almayı başardı ve hatasız sürüşüyle genel olarak beklentileri karşılamış oldu.
Yılın ardından konuşan Çinli sürücü, "Bu yıl oldukça zordu çünkü sezon öncesi Barselona ve Bahreyn'de iki ya da üç gün geçirmemize rağmen, bu günlerin tamamında sürüş yapamadım."
"Ayrıca dalgalanma ile ilgili pek çok sorun yaşadık, bu yüzden normal programı da uygulayamadık. Dolayısıyla Bahreyn bizim için oturup verileri analiz edebildiğimiz ilk gerçek test oldu."
"Bu da hiç kolay değil çünkü aracı öğrenmek için üç gününüz oluyor. Bu sıralama performansım üzerindeki en büyük faktörlerden biriydi. İlk altı yarışta, tek turda araçtan her şeyi alamadım. Fakat sonrasında hızlı şekilde öğrendim." dedi.
Zhou, Bottas'ın kendisi için "iyi bir öğretmen" olduğunu da ekliyor.
"[O] kesinlikle yarış kariyerimde gördüğüm en iyi öğretmenlerden biri. Elbette çok iyi anlaştığım pilotlar oldu ama Valtteri bana yardım etmek için zaman ayırdı."
"Profesyonel bir Formula 1 pilotu olabilmek adına onun pistte ve pist dışında yaptıklarını kopyalamaya çalıştım."
Mercedes: "Sao Paulo'dan sonra en iyi yarışımız Avusturya'ydı"
Çaylak pilotları antrenman seansına çıkarma kuralı ne kadar başarılı oldu?
Son Haberler
McLaren, yeni rüzgar tünelinin etkisini 2025 ve sonrasında görmeyi bekliyor
Zak Brown'a göre McLaren'ın yeni rüzgar tüneli ve simülatörünün faydaları 2025 Formula 1 aracının gelişiminde tam anlamıyla hissedilecek.
Çin GP'si takvime geri mi dönüyor?
Geçtiğimiz haftalarda iptal edilen Çin GP'sinin geri dönme ihtimali ortaya çıkmış vaziyette; nitekim Çin hükümeti birçok kısıtlamayı kaldırmaya hazırlanıyor!
Çaylak pilotları antrenman seansına çıkarma kuralı ne kadar başarılı oldu?
Yeni kurallarla birlikte takımların en az iki antrenman seansında bir çaylakla yarışmasının zorunlu kılınması, birçok ismin kendini göstermesi için önemli bir fırsattı.
Zhou: "Bottas en çok şey öğrendiğim isimlerden birisi"
F1 2022 gridindeki tek çaylak olan Zhou Guanyu, Valtteri Bottas'ın kendisine çok yardımcı olduğunu söylüyor.
Abone olun ve Motorsport.com'a reklam engelleyicinizle erişin.
Formula 1'den MotoGP'ye kadar doğrudan padoktan haber yapıyoruz çünkü biz de sizin gibi sporumuzu seviyoruz. Uzman gazeteciliğimizi sunmaya devam etmek için web sitemiz reklam kullanıyor. Yine de size reklamsız bir web sitesinin keyfini çıkarma ve reklam engelleyicinizi kullanmaya devam etme fırsatı vermek istiyoruz.
2 seçeneğiniz var:
- Abone olun.
- Reklam engelleyicinizi devre dışı bırakın.